​​​​​​​تقرير: بعد سنوات من الحرب يواجه ملايين السوريين الآن أزمة المياه

مع دخول الحرب الأهلية السورية عامها العاشر ونزوح أكثر من نصف سكان البلاد قسرًا بسبب النزاع، يواجه ملايين السوريين أزمة جديدة وهي: عدم الوصول إلى المياه الصالحة للشرب الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة انعدام الأمن الغذائي وتراجع سبل العيش والدفع الى المزيد من الهجرة بحثًا عن الموارد، بحسب تقرير لصوت أمريكا.

ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 21 تشرين الأول، لا يزال الناس في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية لسوريا غير قادرين على الوصول بشكل موثوق إلى إمدادات كافية من المياه الصالحة للشرب.

كما أن وصول 5.5 مليون سوري إلى إمدادات المياه الحيوية، نهر الفرات، معرضة للخطر بسبب مستويات المياه التي بدأت في التناقص منذ كانون الثاني.

ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر في أيلول، فإن قلة المياه التي تتدفق إلى النهر من المنبع، مصحوبة بقلة الأمطار غير منتظمة ودرجات الحرارة العالية​​، أدت إلى خلق ظروف شبيهة بالجفاف في المنطقة. يقول بعض الخبراء إن خطورة الوضع في سوريا تُعزى إلى حد كبير إلى تأثير تغير المناخ في المنطقة.

يقول الباحث البيئي ستيفن جوريليك إن "نتائج عمله في الأردن قد تستخدم لتقييم ندرة المياه في دول الشرق الأوسط الأخرى، مثل سوريا". وأشار إلى أن الجفاف يحدث بانتظام في المنطقة وفي سوريا، لكنها تتفاقم بسبب الأزمة البيئية الحالية.

وقال: "بالنظر إلى تغيّر المناخ، فإن معظم مناطق الشرق الأوسط معرضة بشدة لتأثيرات الجفاف، والتي ستصبح أكثر تواترًا في أجزاء من المنطقة وستستمر لفترة أطول وستكون أكثر حدة".

بالإضافة إلى العوامل المناخية التي عجلت بأزمة المياه، فقد تضاءل وصول المدنيين إلى المياه بسبب أنظمة إمدادات المياه.

وفقًا للأمم المتحدة، فإن الإغلاق المتكرر و "القدرة التشغيلية المنخفضة" لمحطة مياه علوك في شمال شرق سوريا قد هدد وصول حوالي 500 ألف شخص بشكل مباشر إلى المياه في مدينة الحسكة والمنطقة المحيطة بها.

يختلف الوضع الحالي بشكل جذري عن عام 2011، بداية الحرب الأهلية، وفي ذلك الوقت، كان أكثر من 90٪ من السكان يحصلون على المياه الصالحة للشرب، وفقًا لكبيرة مستشاري الاتصالات والمتحدثة باسم المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال أفريقيا رولا أمين.

وأدت أزمة المياه إلى مشاكل أكبر لسوريا. لقد ألحقت ندرة المياه أضرارًا بالمحاصيل وسبل العيش الزراعية، وقلصت فرص الحصول على الغذاء ورفعت بشكل كبير أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 12.4 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفقًا للأمم المتحدة، وهو رقم، إلى جانب معدلات سوء التغذية، سيزداد سوءًا مع الجفاف.

يمكن للحاجة إلى الماء والغذاء والإمدادات الأساسية أن تدفع الأشخاص النازحين بالفعل إلى الهجرة مرة أخرى.

وقالت رولا أمين "الأزمة تزداد سوءًا. ونتوقع أنها ستؤدي إلى نزوح وتضعف قدرة الناس على الاستمرار في معيشتهم".

يقول باحثو الأمم المتحدة إن أزمة المياه أدت أيضًا إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، وهي ضغوط إضافية على نظام الصحة العامة في سوريا وسط جائحة كورونا.

وتهدف خطة الأمم المتحدة الحالية لمعالجة أزمة المياه إلى ضمان حصول 3.4 مليون شخص على المياه الصالحة للشرب من خلال إعادة تأهيل محطات وإمدادات المياه وتحسين معالجة المياه، وفقًا لتقريرها الصادر في 9 أيلول.

وتعمل الأمم المتحدة أيضًا على معالجة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وفقدان الدخل، وزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية. إلى جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تعمل وكالات أخرى، مثل اليونيسف ومنظمة الأغذية والزراعة، في سوريا لتلبية احتياجات المدنيين، وفقًا لرولا أمين.

وهناك حاجة إلى حلول مستدامة وطويلة الأجل لتلبية الاحتياجات المتزايدة لسوريا، وهو ما شددت عليها رولا أمين. قد يبدأ ذلك بزيادة اتساع نطاق العمليات الإنسانية داخل البلاد.

قالت رولا أمين: "علينا الاستثمار في المشاريع التي من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير أزمة المياه، وهذا لا يحدث في غضون شهر أو ثلاثة أشهر".

وأضافت: "أعتقد أن الناس يشعرون بالضيق. من الصعب العثور على وظيفة، ومن الصعب الحصول على الطعام، ومن الصعب إعادة بناء المنازل. لذلك هناك خيارات قليلة جدًّا أمامهم".

(م ش)