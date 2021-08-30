​​​​​​​تقرير يوثّق جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين خلال شهر تموز

منذ أن احتلت تركيا ومرتزقتها مقاطعة عفرين عام 2018، ومسلسل الجرائم والفلتان الأمني يتفاقم شيئاً فشيئاً، فلا يكاد يمر يوم بدون انتهاك أو استهداف أو تفجير وما إلى ذلك من حوادث.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإنه قُتل 4 أشخاص ( 3 مدنيين ومرتزق واحد) خلال شهر تموز، كما شهدت عفرين انفجاراً واحداً يوم 19 تموز.

كما شهدت المنطقة خلال الشهر الفائت، اقتتالين اثنين بين مرتزقة تركيا، الأول جرى في الرابع من الشهر، حيث شهدت قرية درويش ميدانكي التابعة لعفرين اشتباكات بين مرتزقة جيش النخبة وصقور الشمال لأسباب غير معلومة، أدى إلى سقوط 6 جرحى من الطرفين.

أما الاقتتال الثاني فكان بتاريخ 18 الشهر، حيث نشب خلاف بين مرتزقة تركيا في ناحية راجو في ريف عفرين، تطور إلى اشتباكات مسلحة استخدمت خلالها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، دون أن تسفر عن خسائر بشرية وسط حالة ذعر لدى الأهالي.

في حين لايزال مرتزقة تركيا يتفننون بارتكاب الجرائم اليومية بحق أهالي المنطقة الذين رفضوا التهجير منها واختاروا البقاء في مناطقهم، بالإضافة إلى جرائم تطال المهجّرين إلى المنطقة أيضاً، وقد أحصى المرصد خلال الشهر الفائت، قيام مرتزقة الاحتلال التركي بخطف أكثر من 19 مدنياً، بينهم فتاة قاصر، وذلك في مدينة عفرين ونواحي بلبله وراجو وشيه وموباتا وشرا وجندريسه التابعة لعفرين، حيث تم إطلاق سراح 7 منهم بعد أن دفع ذووهم مبالغ مادية كبيرة للمرتزقة، بينما لا يزال مصير البقية مجهولاً حتى الآن.

وأشار المرصد السوري إلى أن مرتزقاً من "فيلق الشام" يدعى "أبو خليل" اعتدى في 13 تموز، بالضرب المبرح على المسنة (ج.ع) 74 عاماً، من قرية كاوندا التابعة لناحية راجو بعفرين، حيث ضربها بالكرسي وشتمها بألفاظ نابية أمام أهالي القرية، وذلك بسبب امتناعها عن دفع الأموال له، لسداد ما يسمى بـ"ضريبة الحماية".

وكان مرتزقة "الحمزة" قد فرضوا في 12 الشهر، إتاوات تبدأ من 200 إلى 500 ليرة تركية على أهالي قرية كوكانية التابعة لناحية موباتا في ريف عفرين شمال حلب، وذلك لقاء ما أسموه "ضريبة الحماية".

وهدد المرتزقة الأهالي في حال امتناعهم عن دفع الإتاوات، بسرقة ممتلكاتهم، علماً أن هذه الإتاوة الجديدة لا تشمل موسم جني الزيتون أو ما فرضه ما يسمى المجلس المحلي التابع للاحتلال التركي من إتاوات سنوية على أصحاب الأراضي والتي تقدر بـ 20 بالمئة من الموسم.

وبالانتقال إلى مسلسل الجرائم والتغيير الديمغرافي، ففي منتصف شهر تموز عمدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها إلى انتشال جثامين 57 مدنياً وعسكرياً استشهدوا إبان هجمات الاحتلال التركي على عفرين عام 2018، ونقلوها إلى مكان مجهول.

وفي 25 تموز، فرض مرتزقة "الحمزة" إتاوات على أشجار الزيتون العائدة للأهالي المهجرين من قرى كفردلي تحتاني وكفردلي فوقاني و معراته وقرية مازن في ريف عفرين، حيث طلبوا من وكلاء الأهالي المهجرين دفع مبلغ ثمانية دولارات أو ما يعادلها بالليرة السورية 25 ألف ليرة سورية على كل شجرة زيتون، عن كل 3 سنوات، لقاء السماح للوكلاء بالاعتناء بأشجار الزيتون العائدة لأهالي عفرين المهجرين.

في حين شهد 21 تموز زيارة وزير الداخلية التركي "سليمان صويلو" لمدينتي إعزاز وعفرين، في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

وفي ختام تقريره قال المرصد السوري لحقوق الإنسان "مما سبق، يتضح جليّاً أن مسلسل الانتهاكات لن تتوقف حلقاته"، طالما تستمر قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها في مخالفة كل الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان دون رادع لها يكبح جماح الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب السوري في تلك المناطق.

(د ع)