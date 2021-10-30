​​​​​​​تقرير يسلط الضوء على التغيير الديموغرافي الذي تتبعه تركيا في المناطق التي تحتلها بسوريا

وبحسب التقرير يجد المسيحيون في سوريا أنفسهم أكبر ضحايا "التغيير الديمغرافي" الذي ينتهجه الاحتلال التركي في الخفاء ضدهم.

وينقل تقرير من موقع منظمة "ذي تابليت" أن التصعيد العسكري من تركيا ومرتزقتها يدفع المسيحيين المتبقين إلى الفرار ويمنع الآخرين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

ويقول قادة المسيحيين في سوريا إن التصعيد التركي يستهدف المسيحيين والمكونات الأخرى.

وبحسب التقرير، فإن "التهجير القسري للأقليات في شمال سوريا هو أولوية بالنسبة لتركيا". و "هناك أساليب تستخدمها الجماعات المتطرفة المدعومة من تركيا لمنع عودة المسيحيين وغيرهم من السكان إلى شمال سوريا".

وينقل التقرير عن سنحاريب برصوم، رئيس حزب الاتحاد السرياني، "استولت هذه الجماعات على منازل وأراضي وممتلكات للسكان الذين فروا قبل نحو عامين، عندما غزا الجيش التركي المنطقة عام 2019".

وأضاف: "هذا نزوح منهجي، وفي ظل وجود هذه المجموعات، لا شيء يشجع النازحين على العودة إلى ديارهم".

ويتابع: "نحن نعرف سياسة تركيا في التغيير الديموغرافي. وقد تم ذلك بالفعل من قبل في عفرين ومدن أخرى، ويجري الآن تنفيذه في تل أبيض ورأس العين من خلال المجموعات الموالية لتركيا".

وفي حديثها للموقع، تقول نادين مينزا، رئيسة اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية: "لا يزال الاحتلال التركي للأراضي في شمال سوريا يشكل تهديداً خطيراً، ليس فقط للأقليات الدينية الضعيفة في تلك المنطقة، ولكن أيضاً لإدارة الحكم الذاتي في شمال وشرق سوريا نفسها".

وأضافت نادين أن "تركيا والجماعات المتحالفة معها، أو المدعومة من أنقرة، استهدفت على وجه التحديد المسيحيين والكرد لتغيير التركيبة السكانية في شمال سوريا".

ويشير التقرير إلى أنه قبل الحرب الأهلية عام 2011، كان هناك أكثر من 130,000 مسيحي يقيمون في شمال سوريا، وهو عدد انخفض بشكل كبير إلى مئات أو بضعة آلاف من الناس الآن، وباتت بعض القرى التي تحتلها تركيا ومرتزقتها خالية من المسيحيين.

(د ع)