ويستند التحقيق إلى معلومات حصلت عليها الصحيفة من مقاول خاص سمته "جايسون ج."، وهو اسم مستعار قالت الصحيفة إنها استخدمته لحماية هويته، يعمل في دول عديدة في العالم من بينها قطر، وقالت الصحيفة إن "جايسون وقع على ملف كبير أثناء تأديته عملًا في الدوحة، يثبت تمويل قطر لحزب الله"، ومن بين المعلومات التي عثر عليها المقاول، صفقة أسلحة من أوروبا الشرقية كانت تتولاها شركة قطرية.

وحاول المقاول في نهاية العام 2017 بيع الملف للدوحة، بعد أن عرف مدى أهمية المعلومات التي حصل عليها وتشكل أدلة قاطعة على الاتهامات الموجهة لقطر بتمويل منظمات إرهابية.

وقدر جايسون والشركة الاستشارية الألمانية قيمة المعلومات الواردة في الملف بعشرات الملايين من اليوروات، لأنه "وجد المعلومات مهمة في مكافحة تمويل المنظمات الإسلامية"، وهو ما دفعه أيضًا إلى التواصل مع "السلطات الألمانية لتقييم هذه المعلومات"، بحسب الصحيفة، وأضاف التقرير أن التقييم جاء بأنها معلومات "مثيرة للاهتمام وذات صلة بمكافحة تمويل الإرهاب".

وأشارت الصحيفة إلى أن "جايسون عقد 6 اجتماعات في بروكسل مع ممثلين عن السلطة في قطر يفاوضهم على المعلومات، وشاركه في الاجتماعات رئيس شركة استشارية في ألمانيا يدعى ميشال إيناكر تعرف عليه عبر سياسي ألماني يعرفه"، وتابعت أن "الدبلوماسيين القطريين قالوا إنهم سيستخدمون المعلومات الواردة في الملف للتخلص من الأشخاص المشبوهين في صفوفهم".

وأشارت إلى أن "جايسون تلقى عدة مرات خلال هذه الاجتماعات مبالغ 10 آلاف يورو نقدًا في كل مرة، وأنه في الأشهر التي تلت سلمه القطريون 100 ألف يورو نقدًا من دون أن تكون هناك أدلة مكتوبة على تسلم هذه الأموال".

وفي يوليو (تموز) 2019، توصل جايسون والقطريون إلى اتفاقية تفاهم قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها، يتلقى بموجبها المقاول 10 آلاف يورو شهريًّا على مدى عام مقابل "خدمات استشارية"، والتزم القطريون بعدم ملاحقة جايسون بتهم التجسس مقابل عدم تسريب المعلومات الواردة في الملف الذي حصل عليه إلى أي طرف، وتورطت في الاتفاق الشركة الاستشارية الألمانية كذلك التي أبرمت اتفاقًا مع شركة جايسون "للترويج لعقود" مع قطر في ألمانيا، طبقًا للصحيفة.

(ز غ)