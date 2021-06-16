​​​​​​​تقرير لرويترز: لقاء بوتين- بايدن... خلافات واسعة وتوقعات منخفضة

وقال كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن، إنهما يأملان في أن تؤدي محادثاتهما في فيلا فخمة على ضفاف بحيرة في جنيف إلى علاقات أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها، على الرغم من أنهما لا يزالان على خلاف حول كل شيء من الحد من التسلح والقرصنة الإلكترونية إلى التدخل في الانتخابات وأوكرانيا، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

وقال مسؤول أميركي كبير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بينما كان بايدن متوجهًا إلى جنيف: "لا نتوقع مجموعة كبيرة من الإنجازات من هذا الاجتماع"، قائلًا إنه من المتوقع أن يتحدث الاثنان لمدة أربع أو خمس ساعات.

وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية "لست متأكدًا من أنه سيتم التوصل إلى أي اتفاقات".

وتدهورت العلاقات على مدى سنوات، لا سيما مع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وتدخلها في سوريا عام 2015، واتهامات الولايات المتحدة - التي نفتها موسكو - بالتدخل في انتخابات عام 2016 التي جلبت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وتدهورت أكثر في آذار عندما قال بايدن إنه يعتقد أن بوتين "قاتل"، مما دفع روسيا إلى استدعاء سفيرها في واشنطن للتشاور، واستدعت الولايات المتحدة سفيرها في نيسان، ولم يعد أي منهما منذ ذلك الحين.

وقال المسؤول الأميركي الكبير "إن الولايات المتحدة تهدف إلى مجموعة من "المهام"، التي تتمحور حول المجالات التي يمكن أن يتم العمل فيها معًا لتعزيز مصالحنا الوطنية وجعل العالم أكثر أمانًا".

إلى ذلك، الحد من التسلح هو أحد المجالات التي كان التقدم فيها ممكنًا تاريخيًّا على الرغم من الاتفاقات الأوسع.

وفي شباط، مددت روسيا والولايات المتحدة لمدة خمس سنوات معاهدة ستارت الجديدة، التي تضع سقوفًا للرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية المنتشرة.

وقال المسؤول الأميركي الكبير "إن بايدن سيحدد أيضًا مجالات المصلحة الوطنية الحيوية حيث سيؤدي سوء السلوك الروسي إلى الرد، حيث وقع بايدن على أمر تنفيذي في نيسان يمنح واشنطن حرية واسعة لفرض عقوبات على موسكو".

وقال فلاديمير فرولوف، وهو دبلوماسي روسي سابق، لرويترز إن بوتين أراد علاقات محترمة وأن يعامل مثل أعضاء المكتب السياسي السوفياتي في الستينات والثمانينات، مع "اعتراف رمزي بالتكافؤ الجيوسياسي لروسيا مع الولايات المتحدة".

ووضع مدير مركز كارنيغي للأبحاث في موسكو ديمتري ترينين، معايير منخفضة لمحادثات اليوم الأربعاء.

وقال إن "النتيجة الرئيسة، بالمعنى الإيجابي، من اجتماع جنيف ستكون التأكد من أن الولايات المتحدة وروسيا لم تتفارقا جسديًّا، حتى يتم تجنب الاصطدام العسكري".

(م ش)