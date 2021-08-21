​​​​​​​تقرير للأسوشيتد برس: بعد سيطرة طالبان.. أوروبا متوجسة من اللاجئين الأفغان

من الأعلى، يبدو الجدار الحدودي الجديد الذي يفصل تركيا عن إيران وكأنه ثعبان أبيض يتعرج عبر التلال القاحلة. حتى الآن لا يغطي سوى ثلث الحدود البالغ طولها 540 كيلومتراً، مما يترك الكثير من الفجوات للمهاجرين للتسلل عبرها في جوف الليل، بحسب تقرير لوكالة الأسوشيتد برس الأميركية.

ظلت حركة المرور على طريق الهجرة الرئيسي هذا من آسيا الوسطى إلى أوروبا مستقرة نسبياً مقارنة بالسنوات السابقة. لكن الدول الأوروبية، تخشى أن تؤدي العودة المفاجئة لحكم طالبان في أفغانستان إلى تغيير ذلك.

وما زال القادة الأوروبيون متوجسون من أزمة الهجرة عام 2015 التي أججتها الحرب السورية، ويريدون بشدة تجنب تدفق آخر واسع النطاق للمهاجرين واللاجئين من أفغانستان. باستثناء أولئك الذين ساعدوا القوات الغربية في حرب البلاد التي استمرت عقدين، فإن الرسالة الموجهة إلى الأفغان الذين يفكرون في الفرار إلى أوروبا هي: إذا كان عليك المغادرة، إذهب إلى البلدان المجاورة، لكن لا تأت إلى هنا.

وقال وزير الداخلية النمساوي كارل نهامر هذا الأسبوع، مردداً ما يقوله العديد من القادة الأوروبيين: "يجب أن يكون هدفنا هو الحفاظ على غالبية الناس في المنطقة".

وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي في اجتماع لوزراء الداخلية هذا الأسبوع إن الدرس الأكثر أهمية من عام 2015 هو عدم ترك الأفغان لأجهزتهم الخاصة، وأنه بدون مساعدة إنسانية عاجلة سيبدؤون التحرك، وفقاً لمذكرة دبلوماسية ألمانية سرية حصلت عليها الأسوشيتد برس.

واقترحت النمسا، وهي من بين المتشددين في مجال الهجرة في الاتحاد الأوروبي، إنشاء "مراكز ترحيل" في البلدان المجاورة لأفغانستان حتى تتمكن دول الاتحاد الأوروبي من ترحيل الأفغان الذين حُرموا من حق اللجوء حتى لو تعذر إعادتهم إلى وطنهم.

إن المشاهد اليائسة للأشخاص الذين يتشبثون بطائرات تقلع من مطار كابول عمّقت قلق أوروبا بشأن أزمة لاجئين محتملة. تسعى الولايات المتحدة وحلفاءها في حلف شمال الأطلسي إلى إجلاء آلاف الأفغان الذين يخشون أن تعاقبهم طالبان بسبب عملهم مع القوات الغربية. لكن من غير المرجح أن يحصل الأفغان الآخرون على نفس الترحيب.

حتى ألمانيا، التي استقبلت منذ عام 2015 المزيد من السوريين أكثر من أي دولة غربية أخرى، ترسل اليوم إشارة مختلفة.

وحذر العديد من السياسيين الألمان، بمن فيهم أرمين لاشيت، مرشح كتلة الاتحاد اليميني لخلافة أنجيلا ميركل في منصب المستشار، الأسبوع الماضي من أنه يجب "عدم تكرار" أزمة الهجرة عام 2015.

ويوم الاثنين، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن "أوروبا وحدها لا تستطيع تحمل عواقب" الوضع في أفغانستان و "يجب أن نتوقع ونحمي أنفسنا من تدفقات الهجرة غير النظامية الكبيرة".

وقالت بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي في عام 2020، إنها سترحب بخمسة آلاف لاجئ أفغاني هذا العام وتعيد توطين ما مجموعه 20 ألفاً في السنوات المقبلة.

إلى جانب ذلك، كانت هناك القليل من العروض الملموسة من الدول الأوروبية، والتي إلى جانب إجلاء مواطنيها والمتعاونين الأفغان، تقول إنها ستركز على مساعدة الأفغان داخل بلادهم وفي البلدان المجاورة مثل إيران وباكستان.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إن أوروبا "يجب ألا تنتظر حتى يقف الناس على حدودنا الخارجية".

وأوضحت اليونان، التي كانت جزرها ذات المناظر الخلابة المطلة على الساحل التركي نقطة الدخول الأوروبية لمئات الآلاف من السوريين والعراقيين والأفغان وغيرهم قبل ست سنوات، أنها لا تريد استعادة تلك الأزمة.

وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراتشي يوم الأربعاء أن اليونان لن تقبل أن تكون "بوابة للتدفقات غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي"، وأنها تعتبر تركيا مكاناً آمناً للأفغان.

وازدادت المواقف تجاه المهاجرين تشدداً في أوروبا في أعقاب أزمة عام 2015، مما أدى إلى صعود أحزاب اليمين المتطرف مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، أكبر حزب معارض في البرلمان قبل الانتخابات الفيدرالية الشهر المقبل.

حتى في تركيا، يُنظر إلى المهاجرين من سوريا وأفغانستان، الذين كانوا يعاملون مثل الإخوة المسلمين، بريبة بشكل متزايد حيث تصارع البلاد مشاكل اقتصادية بما في ذلك ارتفاع التضخم والبطالة.

والتقى صحفيو وكالة الأسوشييتد برس بالقرب من الحدود التركية مع إيران، هذا الأسبوع، بعشرات الأفغان، معظمهم من الشبان، وكذلك بعض النساء والأطفال. تم تهريبهم عبر الحدود ليلاً في مجموعات صغيرة، وقالوا إنهم غادروا بلادهم هرباً من طالبان والعنف والفقر.

وقال الشاب حسن خان: "الوضع في أفغانستان سيء. استولت طالبان على أفغانستان بأكملها. لا يوجد عمل في أفغانستان، اضطررنا للمجيء إلى هنا".

ويقول مراقبون إنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على أي تحرك جماعي عبر الحدود.

(م ش)