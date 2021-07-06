​​​​​​​تقرير أميركي: تركيا تبتز الولايات المتحدة في الطائرة المقاتلة الروسية

ويقول تقرير لمعهد غيتستون الأميركي، أن واحدة من أهم القضايا في المناقشة التي استمرت 50 دقيقة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره التركي رجب أردوغان خلال قمة الناتو في 14 حزيران كانت استحواذ تركيا "العضو في الناتو" على نظام الدفاع الجوي بعيد المدى روسي الصنع S-400 وما تلاه من العقوبات الأميركية، بما في ذلك طرد تركيا من التحالف متعدد الجنسيات الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يصنع طائرة مقاتلة من الجيل الخامس من طراز F-35، ومع ذلك فقد انتهى هذا الاجتماع دون حل، وبالطبع فهذه أخبار سيئة لسلاح الجو التركي.

لأكثر من عقد، خطط كبار الضباط العسكريين في تركيا لبناء القدرات القوة الجوية المستقبلية بناءً على افتراض أنهم سيتلقون ما لا يقل عن 100 طائرة من طراز F-35 ابتداءً من عشرينيات القرن الحالي.

وتشغل تركيا أسراباً من الجيل الرابع من طائرات F-16 التي تصنعها الولايات المتحدة وطائرات F-4 الأقدم في عملياتها. بدأت تركيا في الحصول على طائرات F-16 من الولايات المتحدة لأول مرة في أواخر الثمانينيات وأنتجت محلياً الطائرة المقاتلة بموجب ترخيص، كونها واحدة من خمس دول تنتج الطائرات محلياً.

واليوم، تمتلك تركيا ما مجموعه 270 طائرة من طرازF-16 في مخزونها، وسيتعين التخلص التدريجي من معظم هذه الطائرات في غضون 10 إلى 15 عاماً، اعتماداً على ترقياتها. فهل سيسمح الكونغرس ببيع أجزاء الطائرات المقاتلة وتقديم الخدمة للترقيات هو علامة استفهام أخرى.

لا تزال تركيا تبتز الولايات المتحدة (وحلفائها في الناتو) بأنها قد تختار طائرة مقاتلة روسية من طراز "Su-57"، في حال شعرت بالتهديد من عدم وجود جيل جديد من الطائرات المقاتلة، بالطبع هذا أمر مخادع.

يعرف جنرالات تركيا جيداً أن التحول من طائرات تابعة لحلف الناتو إلى طائرات روسية بعد 70 عاماً لا يشبه تغيير سيارتك الأميركية لصالح يابانية. سيكون بناء هيكل تشغيلي جديد، وتعديل القواعد الجوية، وأنظمة الإصلاح والخدمة والصيانة الجديدة مكلفاً للغاية ويستغرق وقتاً طويلاً وصعباً من الناحية التكنولوجية.

من الناحية النظرية، تفتخر تركيا ببرنامج الطائرات المقاتلة المحلي الخاص بها، TF-X.

وتدير شركة TAI برنامج TF-X منذ سنوات، وأعلنت سلطات الدفاع والفضاء التركية عن "الأخبار العاجلة" بشكل شبه يومي لاطلاع الجمهور على المستجدات بشأن TF-X.

وفي الآونة الأخيرة، أعلنت TAI أنها بدأت في بناء ثاني أكبر نفق هوائي أسرع من الصوت في أوروبا للاختبارات المستقبلية لـ TF-X. وقالت الشركة إنها وقعت صفقة مع جامعة تركية لنظام برمجيات الطائرات المقاتلة التركية. كما كشفت TAI النقاب عن نموذج TF-X.

هذه حكايات خرافية وعلى الأتراك سماعها، فالرواية التي ترعاها الحكومة حول الطائرات المقاتلة التركية في طور الإعداد هي للاستهلاك المحلي فقط.

في الواقع، لا يزال TF-X في مرحلة ما قبل التصميم التصوري. بمعنى آخر، لم يتم تصميمها بعد - لأنه لا يمكنك تصميم طائرة مقاتلة قبل اختيار المحرك الذي سيشغلها. لا تمتلك تركيا تكنولوجيا محركات الطائرات لكنها تدعي أنها تطورها. هذا الادعاء أيضاً للاستهلاك المحلي.

وفي غضون ذلك، خوفاً من المزيد من العقوبات الأميركية، علقت تركيا خططها لتفعيل نظام الصواريخ الروسي.

وعلى الرغم من أن الهدف الرسمي لتفعيل النظام كان في نيسان2020، إلا أن الجيش التركي حافظ على تلك الصواريخ "معبأة ومعطلة". وهذا يعني أن أنقرة دفعت 2.5 مليار دولار لموسكو مقابل نظام ربما لن يتم تفعيله أبداً.

الأمر الذي جعل من سفير روسيا في أنقرة، أليكسي ييرهوف، يسخر من إحجام تركيا عن تفعيل النظام الروسي الذي دفعت من أجله 2.5 مليار دولار.

(م ش)