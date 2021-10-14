​​​​​​​تقرير أميركي: هل خسرت تركيا واشنطن؟

على الرغم من التحالف الطويل والشراكة العسكرية الوثيقة بين تركيا والولايات المتحدة، كانت العلاقة دائمًا مزعجة. منذ بعض الوقت، كان النقاد وخبراء تركيا يميلون إلى التكهن بـ "من خسر تركيا"، فقد حان الوقت الآن لمناقشة الأمر في أنقرة "من خسر الولايات المتحدة؟". لأن تركيا على وشك خسارة حليفها الرئيس، حسب تقرير لموقع المونيتور الأميركي.

من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​إلى سوريا - الملف الأهم والأكثر أهمية أمام أنقرة - انحازت واشنطن بشكل متزايد إلى خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. كما أشارت التطورات الأخيرة إلى أن لعبة أردوغان الدقيقة المتمثلة في تأليب روسيا والولايات المتحدة ضد بعضهما البعض، جاءت بنتائج عكسية في واشنطن.

بعد خيبة أمل أردوغان العميقة لعدم تمكنه من مقابلة الرئيس جو بايدن خلال جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول، التقى أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين. وبعد اجتماع سوتشي في 29 أيلول، أشاد أردوغان ببوتين، وأثنى على التعاون العسكري التركي الروسي المستمر مع آفاق تزداد عمقًا.

قبل يوم واحد من قمة سوتشي، وقّعت اليونان وفرنسا اتفاقًا ستشتري بموجبه أثينا ثلاث إلى أربع فرقاطات متقدمة من باريس، سيتم تسليمها بين عامي 2025 و 2026. ستكون الفرقاطات متوافقة مع 24 طائرة رافال حصلت عليها اليونان من فرنسا هذا العام. ويبدو أن الصفقة العسكرية الطموحة بين فرنسا واليونان تهدف إلى تحقيق التوازن بين التفوق البحري والجوي مع التركي في بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.

كما تضمنت اتفاقية باريس الدراماتيكية بندًا للمساعدة المتبادلة في حالة وقوع هجوم مسلح على أراضي أحدهما. ولأول مرة يشترط وجود مساعدة عسكرية في حال قيام طرف ثالث بمهاجمة إحدى الدولتين. وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، عقب الصفقة "نحن نعلم جميعًا من يهدد من، بحجة الحرب في البحر الأبيض المتوسط". وكان يلمّح إلى أن الصفقة غير المسبوقة بين فرنسا واليونان، تهدف إلى حرمان تركيا من الهيمنة الاستراتيجية في شرق البحر المتوسط.

جاء الاتفاق في وقت مؤسف لأردوغان. فقد كانت ألمانيا، التي رعت التفوق البحري التركي في بحر إيجه، منشغلة بالانتخابات التي أجريت في 27 أيلول. وتمثل الانتخابات نهاية حكم أنجيلا ميركل، التي طالما تم انتقادها نتيجة تساهلها مع سياسات أردوغان.

والجدير بالذكر أن ميتسوتاكيس يؤكد على "البعد الأوروبي الأطلسي" للاتفاقية، والتي قال إنها متوافقة تمامًا مع اتفاقية آخن الفرنسية الألمانية. هذا النهج يجعل الصفقة قابلة للتسويق كخطوة أولى للاستقلال الاستراتيجي الأوروبي، والذي من المحتمل أن تؤيده الإدارة الأميركية في عهد بايدن. يشير هذا أيضًا إلى مزيد من التهميش لتركيا داخل نظام الأمن الأوروبي الأطلسي.

وبتشجيع من الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع فرنسا، تتمتع اليونان الآن بالدعم الأميركي مع الآثار الاستراتيجية المحتملة في شرق البحر الأبيض المتوسط. قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، إن أثينا وواشنطن ستوافقان على الأرجح على زيادة الاستثمار في القواعد العسكرية الأربع المستخدمة بالفعل من قبل القوات الأميركية في اليونان، كجزء من تجديد اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل (MDCA) بين الاثنين.

وصف باناجيوتوبولوس الولايات المتحدة أنها "الشريك الاستراتيجي الرئيس لليونان"، مضيفًا أن MDCA "يعكس هذه العلاقة، التي تم تحديثها باستمرار على مدار السنوات الماضية". في غضون ذلك، يجتمع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اليوم في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي وصف تركيا بأنها "حليف غير موثوق به".

ويأتي الاجتماع في أعقاب قرار بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية في شمال شرق سوريا. وكتب بايدن في رسالة إلى الكونغرس في 7 تشرين الأول، أن الإجراءات التركية "تهدد بتقويض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، ولا يزال يشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن أسفه للرسالة على وسائل التواصل الافتراضي. "بدلًا من إلقاء اللوم على تركيا، يجب على الولايات المتحدة أن تتخلى عن سياساتها الخاطئة. كما يجب أن يكون أكثر صدقًا مع الشعب الأميركي والكونغرس".

تطلب الحكومة التركية الآن شراء 40 طائرة F-16 جديدة بسعر 6 مليارات دولار. بعد استبعاده من برنامج الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس F-35 بعد الحصول على نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400، يتعين على القوات الجوية التركية الآن استخدام طائرات F-16، لكنها قديمة جدًّا بحيث لا يمكن تحديثها.

لا طائرات لتركيا

ومع ذلك، تتطلب الصفقة موافقة الكونغرس - وهو احتمال غير مرجح. بدأت بعض مجموعات الضغط والمنظمات غير الحكومية التي تتخذ من واشنطن مقراً لها بالفعل، حملة تسمى "لا طائرات لتركيا"، للضغط على إدارة بايدن والكونغرس لإيقاف العملية.

حتى إذا استمرت العملية، فسوف يسأل الكونغرس الإدارة عما إذا كانت تركيا مستعدة لتقديم تنازل بشأن S-400. وقد كرر أردوغان أنه لن يكون هناك أي تراجع في هذا الشأن.

إذا أوقف الكونغرس مبيعات طائرات F-16 الجديدة، فستُترك تركيا أكثر عرضة للخطر، وستتعرض العلاقات بين أنقرة وواشنطن لمزيد من عدم الاستقرار.

المشكلة أن أردوغان لديه مساحة أقل للمناورة تجاه بايدن مما لديه مع بوتين. ومع ذلك، فقد هدد بعملية جديدة ضد شمال وشرق سوريا. والنتيجة الفورية هي المزيد من تدهور الليرة التركية في 11 تشرين الأول، وهذا يشير إلى أن الطموحات التركية في سوريا لا يمكن أن تكون مستدامة.

تبدو سياسة أردوغان الخارجية محصورة بين سندان شرق البحر المتوسط ​​والمطرقة السورية. وقد يكون لدبلوماسية الزوارق الحربية شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وإجراءاتها في سوريا، عواقب جيوسياسية واقتصادية قاتلة على تركيا وبالتالي على أردوغان.

مع ذلك، بقدر ما هو محاصر، لا يمكن استبعاد الرد المغامر في إحدى مناطق الصراع، سواء في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​أو في المسرح السوري.

(م ش)