​​​​​​​تقرير أممي: تضرر أكثر من 20 ألف أسرة يمنية بسبب ظروف المناخ

كشف تقرير أممي أنه منذ مطلع 2023، تضررت أكثر من 20 ألف أسرة يمنية نازحة بالظروف المناخية، فيما أفاد التقرير أن غالبية الأسر المتضررة، تتواجد في مناطق يصعب الوصول إليها.
العالم والشرق الأوسط 2023-10-02T15:38:00 مركز الأخبار

تسببت الظروف المناخية القاسية، بما فيها الأمطار والفيضانات المصاحبة لها، بإلحاق الضرر بأكثر من 20 ألف أسرة نازحة في 19 محافظة يمنية منذ مطلع العام الجاري 2023.

وقال صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، في تقرير حديث، إن "الظروف الجوية القاسية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والفيضانات، أدت إلى تضرر مجموعه 20,300 أسرة تتألف من 142,100 شخص في 19 محافظة، خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2023".

وأضاف، أن غالبية الأسر المتضررة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تتواجد في مناطق يصعب الوصول إليها وتستضيف نازحين.

(س ع)


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