​​​​​​​تقرير : تركيا في طليعة منًتهكي حقوق الصحفيات

وأصدر تحالف النساء في الصحافة (CFWIJ) تقريره لشهر حزيران/ يونيو، كشف فيه إن 77 صحفية تعرضن لانتهاكات حقوق الإنسان في أجزاء مختلفة من العالم، بما في ذلك القتل والخطف والاعتقال والاعتداء الجسدي والعنف والمضايقة.

ووفقاً للتقرير سجلت تركيا أعلى معدل لانتهاكات حقوق الصحفيات بمحاكمة 25 صحفية.

هذا وارتفع عنف الشرطة ضد الصحفيات العاملات في الميدان بنسبة 83.3٪، في حين زاد عدد حالات التحرش بالصحفيات بنسبة 471.4٪ مقارنة بالشهر السابق.

وفي تركيا تعرضت 10 صحفيات على الأقل للاعتداء الجسدي على أيدي الشرطة في شهر حزيران.