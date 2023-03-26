​​​​​​​تقديراً لتضحياتهم... الشيوخ الفرنسي يكرّم وحدات حماية المرأة والشعب

مراسم التكريم، تمت خلال احتفالية نوروز، والتي تقام سنوياً من قبل اتحاد رجال أعمال الكرد في فرنسا.

وكرم مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس السبت، الناطقيْن باسم وحدات حماية المرأة والشعب، روكسان محمد ونوري محمود، تقديراً لتضحيات وجهود وحدات حماية المرأة والشعب في محاربة داعش وتخليص العالم من رجسه، وذلك من قبل السيناتور الفرنسي، كزافييه إيكوفيل.

وحضر مراسم التكريم والتي تمت في إطار الزيارة التي يجريها وفد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى فرنسا، عدد من نواب مجلس الشيوخ، وسياسيين فرنسيين.

هذا وهنأ الحضور بعيد نوروز، لافتين الانتباه إلى الوضع العام في روج آفا وشمال وشرق سوريا والهجمات التي تتعرض لها المنطقة، وشددوا على وجوب دعم العالم وفرنسا لشمال وشرق سوريا.

كما أشاروا إلى المجزرة التي ارتكبت عشية عيد نوروز (20 آذار) في جندريسة، والتغييرات الديمغرافية التي تجريها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها في المناطق المحتلة.

منوهين إلى مسؤولية القوى الدولية أمام الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في تلك المناطق، وكيفية وضع حد لها.

كذلك، أشادوا بمقاومة المرأة في شمال وشرق سوريا بريادة وحدات حماية المرأة في محاربة داعش، والدور الطليعي للنساء في عموم كردستان، وخاصة في الانتفاضة الشعبية بريادة المرأة في روجهلات (شرق كردستان) وإيران، وكيف انتشرت فلسفة ", Jin Jiyan, Azadî".

كما تم تسليط الضوء على سياسات الإبادة التي تمارس بحق الشعوب المتعايشة مع بعضها البعض في المنطقة وخاصة الشعب الكردي، وكيفية سد الطريق أمام هذه السياسات.

(ي م)

ANHA