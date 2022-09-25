​​​​​​​تقديراً لجهودها ضد خلايا داعش.. الإدارة الذاتية واتحاد المرأة الإيزيدية يكرمان وحدات حماية المرأة

زار اليوم، وفد من الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة واتحاد المرأة الإيزيدية مركز علاقات وحدات حماية المرأة (YPJ) بمدينة قامشلو لتكريم الوحدات، تقديراً لجهودها ودورها الريادي في المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" ضد خلايا مرتزقة داعش في مخيم الهول وتحرير الشابتين الإيزيدتين وفاء علي عباس وسوسن حسن حيدر من المخيم.

الوفد ضم كل من الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، همرين علي، والقيادة العامة لقوى الأمن الداخلي- المرأة في إقليم الجزيرة، وإداريات من اتحاد المرأة الإيزيدية في روج آفا، حسب الموقع الرسمي للإدارة الذاتية الديمقراطية بإقليم الجزيرة.

منذ بداية اندلاع ثورة 19 تموز بروج آفا وشمال وشرق سوريا، كانت لوحدات حماية المرأة دور بارز وريادي في جميع حملات التحرير التي أطلقت ضد مرتزقة داعش في المنطقة، كان آخرها المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي ضد خلايا داعش بمخيم الهول.

وكانت قوى الأمن الداخلي وبدعم من قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة (YPG-YPJ) قد أطلقت، في الـ 25 آب المنصرم، المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" ضد خلايا مرتزقة داعش في مخيم الهول الذي يأوي أكثر من 54390 شخصاً بين سوريين وعراقيين، و8091 من أسر المرتزقة.

وخلال الحملة الذي انتهت في الـ 17 من أيلول الجاري، تم القبض على عدد كبير من خلايا مرتزقة داعش، بالإضافة إلى تحرير وحدات حماية المرأة للشابتين الإيزيديتين اللتين كانتا قد اختطفتا على يد مرتزقة داعش أثناء هجومه على قضاء شنكال عام 2014.

(س أ)