​​​​​​​تقديم واجب العزاء لذوي شهيدة من مقاومة آفاشين في كوباني

وتوجه أهالي مقاطعة كوباني ومجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وممثلون عن مؤسسات الإدارة الذاتية والمجتمع المدني إلى خيمة العزاء التي نصبت أمام منزل أسرة الشهيدة ساريا محمود في مدينة كوباني، لتقديم واجب العزاء لذويها.

وعند وصول الأهالي إلى خيمة العزاء التي زينت بصور الشهيدة ساريا وقفوا دقيقة صمت، وبعد ذلك ألقى شيخ أحمد حمو كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، قال فيها "إن الشهداء ضحوا بأنفسهم من أجل شعبهم وأعطوا وعدًا لشعب كردستان وللقائد عبدالله أوجلان بأنهم سيناضلون حتى آخر قطرة دم في أجسادهم حتى نيل حرية كردستان أو الشهادة، وقد وفوا بالوعد".

وأشار شيخ أحمد إلى أن "الأعداء جزأوا كردستان إلى أربعة أجزاء من خلال بعض المعاهدات، ولكنها في عقولنا كردستان واحدة، والدليل على ذلك اجتماع المقاتلين في خنادق الحرب من أجزاء كردستان الأربعة".

ثم ألقت ليلى أحمد كلمة باسم مؤتمر ستار في إقليم الفرات قالت فيها: "نحن النساء سنرفع من وتيرة النضال في مواجهة العدو. فالمرأة أثبتت ذلك في كوباني عندما كانت تحارب داعش، واليوم المرأة الكريلا في جبال كردستان تحارب ضد الاحتلال والفاشية".

وبدوره ألقى حجي محمود كلمة باسم عائلة الشهيدة ساريا محمود قال فيها "لقد ضحى الشهداء بأرواحهم من أجل شعبهم، ونحن هنا نتقاسم حزننا وفرحنا معًا، لأنه عندما يستشهد أحد في آمد فالدموع تُذرف في كوباني وغيرها".

يشار إلى أن الشهيدة ساريا محمود، الاسم الحركي جيا محمود، استشهدت في الـ 8 من أيار/ مايو المنصرم في آفاشين أثناء مشاركتها في التصدي لهجمات جيش الاحتلال التركي على باشور كردستان.

(ج ع/ج)

ANHA