​​​​​​​تقديم واجب العزاء لذوي شهيد قوات الدفاع الذاتي خالد خميس

نظّم اليوم، مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، مراسم تأدية واجب العزاء لذوي مقاتل قوات الدفاع الذاتي، الشهيد خالد خميس حشاش.

استشهد المقاتل في الـ 16 من آب الجاري، إثناء تأدية واجبه العسكري، ووري جثمانه الثرى أمس الأحد في مزار الشهداء في ناحية تل حميس.

خيمة العزاء نصبت في قرية أبو حجيرة، مسقط رأس الشهيد خالد خميس شمال شرق ناحية تل براك، وتوجّه إليها منذ ساعات صباح اليوم، المئات من أهالي تل براك وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية.

تحدث الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك شجاع الهصر، تحت خيمة العزاء، وتقدم بالعزاء لذوي الشهداء وأهالي تل براك، وقال: "لقد نلت شرفاً لا يناله كل الناس، فالشهادة هي فخر لك مدى الحياة ووسام لنا نعلقه على صدورنا، فقد اختلطت دموع الحزن بالفرح بنيلك أسمى الدرجات وأعلاها مرتبة".

كما ألقت عضوة مؤتمر ستار في ناحية تل براك، زهرة المطلق، كلمة، أثنت فيها على دور ومكانة الشهادة والشهداء، قالت: "الرحمة والمغفرة لشهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم من أجل نيل الحرية والكرامة، فقد أحب الله الشهيد وأراده أن يسمو بأعلى مرتبة".

من جهته، أشاد عضو مجلس ناحية تل براك، موسى الموسى، ببطولة الشهداء، وعلى مدى الألم الذي يتركه الشهيد بين رفاقه وذويه برحيله، وتحوله لدافع معنوي لمواصلة دربهم، وجدد العهد بالسير على خطى الشهداء وإكمال ما بدأوا به حتى تحقيق النصر.

وبعدها قرئت وثيقة الشهيد خالد خميس حشاش وسُلّمت لذويه، لتنتهي المراسم بالشعارات التي تمجد الشهداء.

(ع ع/أ ب)

ANHA