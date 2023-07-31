​​​​​​​تقديم واجب العزاء لذوي شهداء القصف التركي

أقيمت، اليوم، مراسم تقديم واجب العزاء، للشهيدين المقاتلين في قوات الحماية الذاتية، إبراهيم مسلط، وصباح سعدون في ملعب "شرمولا" بناحية عامودا، شارك فيها المئات من أهالي مقاطعة قامشلو.

واستشهد المقاتلين إبراهيم مسلط، وصباح سعدون، في الاستهداف التركي لقرية خربة خوي يوم الجمعة الفائت 28 تموز.

بدأت المراسم، بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا، عبد الباقي علي، كلمة عزى فيها ذوي الشهيدين، وشدد على ضرورة تكاتف جميع المكونات والوقوف صفاً واحداً ضد جميع الهجمات والسياسات التي تهدد شمال وشرق سوريا وشعبها.

وعاهد الشهداء بالوفاء لتضحياتهم وتصعيد النضال في وجه هجمات الاحتلال، والسعي والعمل للانتقام من الجواسيس والخونة.

من جهته، أشار عضو مجلس عامودا العسكري، بيجو بيجو، إلى تاريخ تركيا الدموي، ووصفه بالأسود، لاستمرار سياسة الإبادة ذاتها "تاريخ تركيا الأسود يعيد نفسه عبر الإبادات التي تنتهجها بحق مكونات المنطقة".

وكذلك عاهد بيجو الشهداء والشعب في شمال وشرق سوريا، بدفع الغالي والنفيس لحماية المنطقة وصون حياة حرة كريمة لمكونات المنطقة ودحر الاحتلال التركي عن المناطق التي تحتلها من سوريا.

ولفتت الإدارية في مؤتمر ستار، جليلة خليل، إلى إصرار الدولة التركية في سياسة إبادة الشعب في شمال وشرق سوريا وفي مقدمتهم المرأة المناضلة "هجمات دولة الاحتلال التركي الأخيرة في عامودا وقبلها في تل معروف، تؤكد إصرارها على إبادة الشعوب والمرأة".

وانتهت مراسم تأدية واجب العزاء بقراءة وثيقة الشهادة، وتسليمها لذوي الشهيدين إبراهيم مسلط، وصباح سعدون.

(خ ع/ف)

ANHA