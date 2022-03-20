​​​​​​​تقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة آواز في كوباني

وتوجه اليوم الأحد، عشرات الأعضاء من مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة دجلة سيد أحمد الاسم الحركي آواز بيريتان، في قرية دمرجك جنوب مدينة كوباني مسقط رأس الشهيدة.

واتجه الوفد إلى خيمة العزاء، مرددين الشعارات التي تمجد الشهداء، ولدى وصولهم قدموا العزاء لذوي الشهيدة آواز سيد أحمد.

وبدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات كيلو علي، الذي قال فيها: "هذه القرية لم تبتعد يوماً عن ثورتها معنوياً وجسدياً، وقاموا بالواجب الذي يقع على عاتقهم، لأن واجب ثورتنا هو واجب إنساني، لذلك قامت هذه القرية بإثبات نفسها ضمن هذه الإنسانية".

وأضاف كيلو عيسى أن "شهر آذار يعرف بشهر نوروز وشهر الشهداء، ونحن مجلس عوائل الشهداء، نجدد عهدنا للشهداء بأننا سنسير على خطاهم ولن نتراجع".

ومن ثم تحدث شقيق الشهيدة، عكيد إبراهيم، الذي رحب بجميع الحضور، وقال: "إن هذه ليست الشهيدة الأولى ولن تكون الأخيرة في الثورة، وكما رفعنا اسم الشهيد عكيد ومظلوم، سنرفع اسم الشهيدة آواز أيضاً، فجميع شهداء كردستان هم بالنسبة لي أخواتي".

يشار إلى أن الشهيدة دجلة سيد أحمد، الاسم الحركي آواز بيريتان، مقاتلة من وحدات حماية المرأة، استشهدت عام 2015 في ناحية تل تمر، وأقيمت مراسم غيابية لها يوم أمس في مدينة كوباني.

(م أ/ج)

ANHA