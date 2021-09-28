​​​​​​​تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد من قوات الكريلا عبدالله حمو

وتوجّه اليوم العشرات من أهالي مقاطعة كوباني ومجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، وممثلون عن مؤسسات الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى قرية آشمة جنوب كوباني لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد عبدالله حمو.

ونُصبت خيمة العزاء أمام منزل عائلة الشهيد وزُيّنت بصوره، ولدى وصول الأهالي إلى الخيمة وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

ثم تحدّث الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، كيلو علي، وقال: "ننحني إجلالاً لجميع شهداء حركة الحرية، وقرية آشمة قدّمت الكثير من الشهداء، والشهيد جان فيدا توجه إلى جبال كردستان من أجل حرية شعبه وقاوم حتى آخر رمق ونال مرتبة الشهادة".

وأضاف كيلو: "أبناؤنا الذين يتوجهون إلى جبال الحرية، وصلوا إلى القناعة التامة أن الطريق الصائب يكون هناك، والدولة التركية مهما فعلت بنا، فإن أبناءنا يقاومون ويصمدون في وجهها".

وقال في الختام: "الخيانة الكبرى هي من يقول سأحمي حقوق الشعب الكردي، لكنه يقف إلى جانب العدو ويحارب شعبه".

بعدها ألقى علي حمو، شقيق الشهيد عبدالله حمو كلمة قال فيها: "الشهيد جان فيدا، ليس لنا وحدنا بل هو شهيد الشعب الكردي أجمع، ويجب علينا أن نحافظ على الدرب الذي كان عليه".

ويُشار إلى أن الشهيد عبدالله حمو، الاسم الحركي "جان فيدا" استشهد بتاريخ ١٣ من آب المنصرم في كاري، أثناء تصدّيه لهجمات جيش الاحتلال التركي.

(ج ع/ج)

ANHA