​​​​​​​تقديم واجب العزاء لذوي عضوة الأسايش زهية محمد بركل

وشارك في مراسم العزاء، أعضاء المؤسسات واللجان التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها بالإضافة إلى حضور العشرات من الأهالي.

وتحت الخيمة، علقت صور الشهيدة زهية وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

في البداية وقف الحضور دقيقة صمت, ومن ثم ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي محمد علي العبو كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، وتوجه بالتعازي لذوي الشهيدة زهية وعاهد بمتابعة سيرة نضالها".

وأضاف: هذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في مناطقنا للتأثير في مشروعنا الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، حيث قصف قرية حلنج واستكمل فاشيته في مدينة منبج عبر تفجير إرهابي ارتقت فيه زهية بركل إلى مرتبة الشهادة.

مراسم العزاء اختتمت بترديد المعزّين للشعارات التي تُمجّد الشهداء.

(كروب/س و)

ANHA