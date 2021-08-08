​​​​​​​تقديم واجب العزاء لذوي 3 شهداء في كوباني

وتوجه، اليوم، المئات من أهالي مقاطعة كوباني وأعضاء مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات وممثلون عن الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني في إقليم الفرات لتقديم واجب العزاء لذوي 3 شهداء استشهدوا في أماكن مختلفة أثناء تأدية واجبهم.

وفي البداية، توجه الأهالي إلى مسقط رأس الشهيدة، ألين مدرس، الاسم الحركي نوجين آرارات، في حي كانيا كردان بمدينة كوباني، حيث نصبت خيمة العزاء أمام منزل أسرة الشهيدة وزينت بصورها، ولدى وصول الأهالي وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

ثم ألقت الإدارية في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مقاطعة كوباني، ليلى أحمد، كلمة قالت فيها "مهما تحدثنا عن الشهداء، فلن نعطيهم حقهم، يجب علينا أن نتبع الطريق الذي كان عليه شهداؤنا، ونحن بفضل الشهداء استطعنا أن نصل إلى هذه المرحلة وأن نصمد أمام الأعداء".

كما ألقى عثمان نورو مدرس، والد الشهيدة نوجين آرارات، كلمة قال فيها "إن الطريق الذي اختاره شهداؤنا هو الطريق الصحيح، وابنتي شهيدة كردستان والشعب الكردي أجمع وليست شهيدة عائلتها فقط".

ثم توجه الأهالي إلى قرية ميناس غرب مدينة كوباني 3 كليو متر لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد مصطفى مصطفى الاسم الحركي ديرسم مُنزر حيث نصبت خيمة العزاء وسط القرية وزينت بصوره.

ولدى وصول الأهالي وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقى العضو في مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني سليمان سليمان كلمة قال فيها: "كان هفال ديرسم يتوجه إلى الجبهات التي يتواجد فيها الإرهابيون بكثرة، وعاهد أن يحارب في جميع الأماكن ويقول سأحارب من أجل حرية شعبي".

وباسم عائلة الشهيد ديرسم مونزور، ألقى محمد عبدو مسي كلمة قال فيها: "إنه فخرٌ لنا بأن نكون من عائلة الشهيد ديرسم منزر لأنه كان على الطريق الصحيح، طريق الحرية، ويجب أن نتابع ما تركه لنا الشهيد ديرسم لكي نحقق الحرية لشعبنا".

ثم توجه الأهالي إلى قرية القاسمية غربي كوباني 35 كليلو متر، لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد خضر مستو الاسم الحركي خضر كوباني.

ويشار إلى أن الشهيدة ألين مدرس الاسم الحركي نوجين ارارات، استشهدت في الـ6 من آب في مدينة الرقة أثناء تأدية واجبها.

والشهيد مصطفى مصطفى الاسم الحركي ديرسم منزر استشهد بتاريخ الـ3 من آب في مدينة الحسكة أثناء تأدية واجبه، بينما ارتقى الشهيد خدر مستو الاسم الحركي خضر كوباني في الـ4 من آب في كوباني أثناء تأدية واجبه.

وشيع الشهداء الثلاثة خلال مراسم أقيمت مساء يوم أمس في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني بمشاركة المئات من الأهالي.

(ج ع/ج)

ANHA