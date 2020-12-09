​​​​​​​تقديم 13 مضخة ري جديدة لريف دير الزور الشرقي

جاءت هذه الخطوة لإيصال مياه الري إلى أبعد نقطة، والارتقاء بالزراعة في المنطقة، حيث بلغت مساحة الأراضي المرخصة لدى مديرية الزراعة في دير الزور 154 ألف دونم، في حين تبلغ المساحة المروية قرابة 250 ألف دونم.

وسيتم تقسيم المضخات الـ 13 على النحو التالي:

6 مضخات توزع على قرى حوامة وأبو الحسن وغرانيج، و(7) مضخات توزع على قرى الشعفة ومعدان والراروية.

وتسعى مديرية الزراعة إلى زيادة أخرى في عدد مضخات الري بالريف الشرقي، ومن المزمع أن يتم توزيعها على الجمعيات الزراعية مطلع العام المقبل.

ويذكر أن عدد مضخات الري في الريف الشرق لدير الزور، كانت تبلغ في السابق (24) مضخة، متوزعة حسب الترتيب الجغرافي للمنطقة، من أبو حمام وحتى الباغوز، (7) في هجين، و(5) في قرية غرانيج، و(4) في قرية أبو حمام و(5) في قرية الكشكية، و(2) في قرية الشعفة، و(1) في قرية الباغوز.

(ف ع/ م)

ANHA