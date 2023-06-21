​​​​​​​تقدم ضئيل في محادثات أستانا وواشنطن قلقة من التجسس الصيني

تناولت الصحف والمواقع العالمية اليوم، محادثات أستانا والعلاقات الهندية الأميركية والاحتباس الحراري وتوتر العلاقات الصينية الأميركية.

مؤشرات قليلة على إحراز تقدم في محادثات التطبيع التركية السورية في أستانا

انطلقت الجولة الـ20 من محادثات أستانا في العاصمة الكازاخستانية أستانا أمس، حيث كان التطبيع بين تركيا وسوريا على رأس جدول الأعمال، بحسب موقع المونيتور الأميركي.

ومع ذلك، كانت هناك مؤشرات قليلة على إحراز تقدم، حيث كرر أيمن سوسان، مساعد وزير الخارجية السوري، موقف رئيسه بأن العلاقات مع تركيا لا يمكن إصلاحها حتى تسحب أنقرة قواتها بالكامل من مساحات شاسعة من البلاد.

قال الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية حميد رضا عزيزي، إن "الرئيس السوري بشار الأسد يشعر بالارتياح من إعادة اندماجه مؤخراً في جامعة الدول العربية، ويبدو أنه ليس في حالة مزاجية للتوصل إلى حل وسط، على الرغم من ضغوط الكرملين لمصافحة أنقرة بشروط تركيا".

ويشير وجود المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسون، بحسب الموقع، إلى رغبة الأمم المتحدة في أن يكون لها يد في المحادثات، ولو فقط لتوجيهها بما يتماشى مع القرار 2254، الذي يدعو إلى إنهاء تفاوضي للصراع السوري.

رئيس الوزراء الهندي: علاقاتنا وثقتنا بواشنطن غير مسبوقة

قال رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، إن العلاقات بين نيودلهي وواشنطن أقوى وأعمق من أي وقت مضى، مضيفاً أن الهند تتحرك لتأمين ما تراه مكاناً مناسباً لها على المسرح العالمي في وقت الاضطرابات الجيوسياسية، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

وأضاف مودي في مقابلة مع الصحيفة قبل زيارته الرسمية الأولى لواشنطن: "هناك ثقة غير مسبوقة بين قادة الولايات المتحدة والهند".

وأشاد بالتعاون الدفاعي المتنامي بين البلدين باعتباره ركيزة مهمة لشراكتنا، التي قال إنها تمتد لتشمل التجارة والتكنولوجيا والطاقة.

وبينما يقاتل الغرب ضد موسكو، وبشكل متزايد ضد الصين، فإن نيودلهي ستستفيد، بحسب الصحيفة، التي ترى أن واشنطن توددت للهند على أمل أن تكون ثقلاً استراتيجياً موازناً لبكين.

وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة تحركت لتعميق العلاقات الدفاعية حتى مع قيام نيودلهي بشراء كميات كبيرة من النفط الروسي بأسعار مخفضة، ما يوفر الدعم المالي لموسكو وهي تشن حرباً في أوكرانيا.

وبشكل عام، كانت رسالة مودي أن بلاده سيصبح لها مكانة مؤثرة في الفترة القادمة انطلاقاً من دور الهند في السياسة العالمية إلى مساهماتها في الاقتصاد العالمي.

ثلوج الهيمالايا مهددة بسبب الاحتباس الحراري

نقل موقع يوإس تودي الأميركي عن دراسة أجراها المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال بأن الأنهار الجليدية بدأت تذوب بمعدلات غير مسبوقة عبر سلاسل جبال هندوكوش في جبال الهيمالايا، ويمكن أن تفقد ما يصل إلى 80٪ من حجمها هذا القرن إذا لم يتم تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل حاد.

وحذر المركز من أن الفيضانات المفاجئة والانهيارات الثلجية ستزداد احتمالاً في السنوات المقبلة، وأن توافر المياه العذبة يمكن أن يتقلص لما يقرب من ملياري شخص يعيشون في اتجاه مجرى 12 نهراً تنبع من الجبال.

ويعد الجليد والثلوج في سلاسل جبال هندوكوش في جبال الهيمالايا مصدراً مهماً للمياه لتلك الأنهار التي تتدفق عبر 16 دولة في آسيا وتوفر المياه العذبة لـ 240 مليون شخص في الجبال و1.65 مليار آخرين في اتجاه مجرى النهر.

وينقل الموقع عن أمينة ماهارجان، أخصائية الهجرة وإحدى مؤلفي التقرير قولها إن "الأشخاص الذين يعيشون في هذه الجبال والذين لم يسهموا بأي شيء تقريباً في ظاهرة الاحتباس الحراري معرضون لخطر كبير بسبب تغير المناخ".

وأضافت "جهود التكيف الحالية غير كافية على الإطلاق، ونحن قلقون للغاية من أنه من دون دعم أكبر، لن تتمكن هذه المجتمعات من التأقلم".

بلينكن: منشآت التجسس الصينية في كوبا تثير القلق الشديد

وأثار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مخاوف مع الصين بشأن منشآت التجسس الإلكتروني المزعومة في كوبا خلال مهمة استمرت يومين إلى بكين بهدف استقرار العلاقات المضطربة بين القوتين، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

في مقابلة مع تلفزيون سي بي إس قبل مغادرته بكين، قال بلينكن إنه ناقش موضوع عمليات التجسس الصينية في كوبا في اجتماعاته مع كبار المسؤولين.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد أثار هذه القضية، قال: "لقد فعلت. لن أصنف ردهم، لكني أخبرتهم أن هذا مصدر قلق كبير لنا".

ويوم أمس، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي إنه "ليس سراً" أن الصين كانت تحاول تحسين قدراتها في جمع المعلومات الاستخبارية في نصف الكرة الغربي، بما في ذلك "العلاقة التي تربطها بكوبا".

(م ش)