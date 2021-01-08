​​​​​​​تقارير: التعاون العسكري بين السعودية واليونان أثار القلق لدى تركيا

قالت صحيفة "غريك سيتي تايمز" اليونانية إن الأخبار عن تمارين عسكرية مشتركة بين اليونان والسعودية في المستقبل القريب، أدى إلى استنفار وسائل الإعلام التركية التي تحدثت إحداها عن "تهديد لتركيا" وأشارت إلى أن طائرات "F 15" السعودية ستُستَخدم من طرف الطيارين اليونانيين.

وفي هذا السياق، قالت إحدى الصحف التركية "بأمر من الأمير محمد بن سلمان، سيهبط عدد كبير من طائرات "F 15" في قاعدة سودا في جزيرة كريت، أكبر جزيرة في اليونان، لتهديد تركيا".

وقالت صحيفة "زمان" إن تقارير يونانية إعلامية زعمت أن المملكة العربية السعودية سترسل عددًا من مقاتلات "F 15 "إلى قاعدة "سودا" بجزيرة كريت، تنفيذًا لتعليمات ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعد أن تفاقمت مخاوف اليونان من تركيا مع تزايد التوترات بين البلدين في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن اليونان قررت ضم السعودية إلى حلفها، وذلك بعدما نجحت في إشراك كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا والولايات المتحدة وإسرائيل"، وذكرت "زمان" أن المملكة السعودية تملك أكبر أسطول من طائرات "F 15" في العالم، بعد الولايات المتحدة الأميركية واليابان.

وتجدر الإشارة إلى أن اليونان والشطر اليوناني لجزيرة قبرص قد أجرتا عدة مناورات عسكرية منذ الصيف الماضي في شرق البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع حلفائها ضد تركيا، على حد تعبير صحيفة "زمان"، وعقدت أثينا اتفاقية تعاون عسكري مع تل أبيب على مدى 20 عاما بقيمة 1,68 مليار دولار.

(م ش)