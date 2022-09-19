​​​​​​​تقارير إسرائيلية: إصابة مواطن سوري بنيران الجيش الإسرائيلي بعد اقترابه من الحدود

عبر جنود من جيش الإسرائيلي الحدود إلى سوريا يوم الاثنين وأطلقوا النار على أربعة أفراد يشتبه بقيامهم بإلقاء أشياء مشبوهة عبر السياج الحدودي.

ويعتقد مسؤولو الدفاع، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن الأشياء التي ألقيت كانت عبوات ناسفة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات هرعت إلى مكان الحادث ونفذت عملية اعتقال، بما في ذلك إطلاق النار باتجاه الجزء السفلي من جسد أحد السوريين.

ونتيجة لإطلاق النار أصيب أحدهم وتم نقله بطائرة مروحية إلى مركز بوريا الطبي لتلقي العلاج. وأفادت الأنباء أنه أصيب برصاصة في بطنه ويخضع لعملية جراحية وحالته خطيرة وغير مستقرة.

(م ش)