​​​​​​​تقارب روسيا مع كوريا الشمالية يزعج الصين

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، التقارب الروسي مع كوريا الشمالية وملف التطبيع الإسرائيلي مع السعودية وتحركات روسيا في القطب الشمالي.

احتضان بوتين وكيم قد يضع الرئيس الصيني في مأزق

ولتحدي قوة منافسه الرئيسي، الولايات المتحدة، ربط الزعيم الصيني شي جين بينغ أذرعه مع دولتين مناهضتين للغرب، وأعلن شراكة "بلا حدود" مع روسيا وتعهد بتقديم الدعم "الثابت" لكوريا الشمالية.

لكن شبح الصداقة الناشئة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بعد اجتماعهما هذا الأسبوع في شرق روسيا، قد لا يكون هذا التطور موضع ترحيب بالنسبة لشي جين بينغ كما قد يبدو في البداية، بحسب تقرير لصحيفة نيويرك تايمز الأميركية.

وقد تؤدي العلاقات الوثيقة بين بيونغ يانغ وموسكو إلى تقليل اعتماد البلدين على بكين. وقد يؤدي هذا إلى تقليص نفوذ الصين في المفاوضات العالمية بشأن إنهاء حرب روسيا في أوكرانيا وتقليص البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

التطبيع الإسرائيلي السعودي عالق بينما يسعى نتنياهو لتعزيز السلطة الفلسطينية

يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد عكس سياسته تجاه السلطة الفلسطينية، ولكن هل يستطيع أن يذهب إلى أبعد من ذلك لإحداث التغييرات التي تطالب بها إدارة بايدن والسعوديون؟ وقبل يومين من مغادرته إلى الولايات المتحدة، تبدو فرص حدوث ذلك قاتمة، بحسب موقع المونيتور الأميركي.

والحقيقة هي أن نتنياهو، بعد أن ساعد في السابق على دفع السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار، لا يدعمها الآن فحسب، بل يزودها بالأسلحة أيضاً.

وحتى تشكيل نتنياهو حكومته الحالية في أواخر كانون الأول 2022، كان يسعى إلى تقويض السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مع تعزيز منافستها حماس في قطاع غزة. لقد كانت استراتيجية تهدف إلى إدامة الانقسام بين غزة والضفة الغربية واستبعاد أي اقتراح بوجود قيادة فلسطينية معززة حديثاً في رام الله كشريك سلام محتمل لإسرائيل.

ومع ذلك، يحتاج نتنياهو هذه الأيام إلى السلطة الفلسطينية لتعزيز احتمالات التطبيع مع المملكة العربية السعودية، والتي أوضحت أن وجود سلطة فلسطينية متمكنة هو شرط مسبق لأي صورة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ناهيك عن احتمالات التطبيع مع الزعيم الإسرائيلي.

روسيا توجه ناقلات النفط "ذات الهيكل الرقيق" عبر القطب الشمالي

سمحت روسيا لناقلات النفط غير المعززة بالإبحار عبر طريق بحر الشمال الجليدي للمرة الأولى، مما أثار مخاوف بشأن وقوع تسرب كارثي في القطب الشمالي، وفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وفي آب، حصلت ناقلتان على الإذن بالقيام برحلة بطول 3500 ميل على طول الساحل الشمالي لروسيا، على الرغم من أنهما لا يطلق عليهما اسم ناقلات "الطبقة الجليدية" المعززة لتحمل الظروف الجليدية.

وفي أوائل أيلول، أبحرت السفن ذات الهياكل الرقيقة إلى الصين، حيث تحركت واحدة منها عبر أخطر الممرات الجليدية على كوكب الأرض لأول مرة.

وقال تشارلي كرونيك، من منظمة السلام الأخضر في المملكة المتحدة: "لا يمكن التنبؤ بالجليد البحري، ومن الصعب للغاية صيانة الطرق".

وأشار إلى أن "استخدام ناقلات النفط من النوع غير الجليدي يجعل احتمال وقوع حادث أسوأ بكثير".

وتأتي هذه الخطوة للسماح للناقلات غير الجليدية بالسير على هذا الطريق في الوقت الذي أضرت فيه العقوبات الغربية المتعلقة بغزو روسيا لأوكرانيا بقدرة موسكو على جلب نفطها إلى السوق.

وعلى طريق بحر الشمال، ترغب روسيا في نهاية المطاف في الاستحواذ على جزء من التجارة الدولية في مياهها، وخصوصاً الحاويات الصينية، ولكن البنية التحتية في المنطقة ما زالت بحاجة إلى مزيد من التطوير، ناهيك عن أن موسكو تواجه في هذه المنطقة القطبية أطماع قوى أخرى، وفق وكالة "فرانس برس".

وقد بدأت روسيا بالفعل في استخدام طريق بحر الشمال بشكل متكرر لتقليص الوقت اللازم للإبحار إلى الأسواق الآسيوية.

(م ش)