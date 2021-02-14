​​​​​​​تنظيمات: فكر القائد نقطة تحوّل في النظريات الفلسفية المعاصرة

بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان في الـ 15 من شباط/ فبراير عام 1999، والمعروف لدى شعوب المنطقة بـ "اليوم الأسود"، تشهد مدن شمال وشرق سوريا فعاليات منددة.

وتحت شعار "حرية القائد آبو هي الحل لكافة أزمات الشعوب"، نظم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة، اليوم، محاضرة عن المسيرة النضالية للقائد عبدالله أوجلان والمؤامرة الدولية التي طالته، وذلك في مركز المجلس بمدينة الحسكة، شارك فيها العشرات من أسر الشهداء.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، أُلقيت المحاضرة من قبل مستشارة مجلس مقاطعة الحسكة، زينب شيتكا، التي تطرقت إلى مراحل نضال القائد عبدالله أوجلان وأبرز المحطات التي مر بها منذ طفولته وإلى اليوم الذي اعتقل فيه وتسليمه إلى تركيا.

كما أوضحت زينب شيتكا أن القوى الدولية توحدت على اعتقال القائد عبدالله أوجلان، محاولين كبت صوت الحقيقة، وقالت: "القائد أوجلان يهدف إلى تحقيق حرية الشعوب المضطهدة، لذلك رأت الدول الرأسمالية في فكره خطرًا على نظامها".

زينب شيتكا بيّنت أن الهدف من المؤامرة هو "خلق الفتن وتشتيت الشعوب"، وأكدت أن "مخططاتهم فشلت لأن القائد أوجلان خلق من خلال فكره وفلسفته ثورة، نصرتها الشعوب بدمائها".

مضيفة أن "الملايين انتهجوا فكر القائد عبدالله أوجلان، للعيش المشترك بين كافة المكونات في ظل مشروع ديمقراطي".

وشددت مستشارة مجلس مقاطعة الحسكة في حديثها على "مواصلة النضال حتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان"، واختتمته بالقول: "القائد أوجلان حوّل سجن إمرالي إلى مدرسة الأمة ديمقراطية، حيث أصدر منها غالبية مجلداته ونتاجاته الفكرية".

تاليًا، عُرض سنفزيون عن مسيرة نضال القائد عبدالله أوجلان، وحيثيات المؤامرة الدولية، واختتمت الفعالية بالهتافات التي تحيّ مقاومة القائد أوجلان.

'مؤتمر ستار في مخيم برخدان يدلي ببيان'

وفي السياق ذاته أدلى مؤتمر ستار في مخيم برخدان ببيان إلى الرأي العام، في ساحة المخيم.

ورفعت العضوات صور القائد عبد الله أوجلان، ولافتة كتب عليها: "المؤامرة الدولية على القائد أوجلان هي مؤامرة على إرادة كافة الشعوب والسلام والديمقراطية".

وقرئ البيان باللغتين، العربية من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في مخيم برخدان ليلى إيبش، وباللغة الكردية من قبل الإدارية في هيئة المرأة بإقليم عفرين زلوخ رشيد.

وجاء في نص البيان: "باسم منسقية مؤتمر ستار لمخيم برخدان ندين ونستنكر المؤامرة الدولية في ذكراها الـ 22 التي استهدفت قضية الشعب الكردي في شخص القائد عبد الله أوجلان، حيث تمت هذه المؤامرة بيد الدول العالمية".

وأكد البيان أن الهدف الأساس من المؤامرة هو "تصفية حركة حرية كردستان، من خلال اعتمادهم على سياسات لا أخلاقية للنيل من قائد الحركة، لأن تصفية القائد بالنسبة لهم هي تصفية ثورة الشعب الكردي"، مشددًا على أنه أخطؤوا خطأ كبيرًا في حساباتهم لأن القائد اعتمد في نضاله على بناء الإنسان الثوري".

واعتبر مؤتمر ستار في بيانه أن حركة حرية كردستان "حركة الانبعاث لأن ظهور حزب العمال الكردستاني في مرحلة كان فيها الشعب الكردي في حالة السبات العميق".

ولفت البيان إلى أن "المرأة الكردستانية أصبحت أيقونة المقاومة للمرأة الحرة، وأصبح فكر وفلسفة القائد أوجلان نقطة تحوّل في النظريات الفلسفية المعاصرة، وطرحه لمشروع الأمة الديمقراطية وطرح نظام بديل هو الإدارات الذاتية المجتمعية التي تتمتع بهوية منفتحة، لذلك نشاهد الصمت الدولي حيال العزلة المشددة التي تفرضها السلطات التركية الفاشية بزعامة حكومة العدالة والتنمية التي انتهكت كل الأعراف والقوانين الدولية".

وطالب البيان "محكمة حقوق الإنسان الأوروبية والمنظمات الحقوقية المعنية بالضغط على الدولة التركية للإفراج عن القائد عبد الله أوجلان لأنه ضمان الاستقرار ومفتاح الحل لجميع قضايا المنطقة".

(س ر)

ANHA