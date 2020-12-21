​​​​​​​تنظيمات سياسيّة تدين تواطُؤ روسيا والحكومة مع الهجمات التّركيّة: عين عيسى معيار للوطنيّة السّوريّة

وأصدر تجمّع السوريين الديمقراطيين العلمانيين في السويداء وهيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي، بيانين منفصلين حول هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على عين عيسى في شمال وشرق سوريا.

ودعا تجمّع السوريين الديمقراطيين العلمانيين، في بيانه إلى الصمود في عين عيسى، قائلاً: "لم يعد من مصلحة روسيا والنظام ضم تركيا ومرتزقتها الإسلاميين لأراضي سورية إضافية، لأنّ ذلك سيعطي للترك ومرتزقتهم قوة عسكرية وسياسية وجغرافية على حساب النظام بالحل النهائي".

وأوضح التجمّع: "خطّة روسيا والنظام هي ممارسة أعلى منسوب ضغط بالنار التركية على قوات سورية الديمقراطية لتسليم عين عيسى للنظام، وإذا تحقّق لهم ذلك فسوف يكرّرون ذات الخطة بالقامشلي والحسكة وكوباني ومنبج".

وفي ختام بيانه وجّه التجمّع التحية "للمقاتلات والمقاتلين الأشاوس بتصدّيهم البطولي الرائع للغزاة، والمجد والخلود لأرواح العابرين فوق جسر الموت لإحياء الآخرين".

"عين عيسى معيار للوطنيّة السورية"

وبدورها هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي، ممثلة بالناطق الرسمي، الدكتور منذر خدام، قالت في بيانها: "ما انفكّت تركيا مستخدمة مرتزقتها من الإرهابيين تعتدي على الأراضي السورية بهدف احتلالها بتواطؤ واضح من بعض القوى الدولية".

وأوضحت: "هذا ما حصل في عفرين وفي شمال حلب وريف الرقة الشمالي ويحصل اليوم في عين عيسى، إنّ من يتصوّر وجود حدود لأطماع تركيا في الأراضي السورية فهو واهم، إنه سيناريو لواء إسكندرون".

وأضافت هيئة التنسيق الوطنية "ندين اعتداءات تركيا ومرتزقتها على عين عيسى ونثمّن عالياً بطولات المدافعين عنها، عين عيسى اليوم تمثّل امتحاناً للوطنية السورية".

(ي ح)