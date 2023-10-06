​​​​​​​تنظيمات نسائية تدين الهجمات التركية وتدعو إلى دعم ثورة المرأة والإدارة الذاتية

أصدرت الحركات النسائية في شمال وشرق سوريا، اليوم، بيانات متفرقة، أبدت فيها مواقفها حيال هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة.

استنكر مؤتمر ستار عبر بيان، هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وناشد الرأي العام الديمقراطي والتنظيمات النسائية العمل على الحد من هجمات الاحتلال التركي ومحاسبته.

وجاء في البيان: "باسم مؤتمر ستار، ندين بشدة التهديدات الحالية بالحرب والهجمات. لقد بدأنا ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا منذ 11 عاماً، وأنشأنا مؤسسات ومجالس نسائية للإدارة الذاتية، ووصل الشعب إلى قناعة أن المجتمع الذي لا تتحرر فيه المرأة ليس مجتمعاً حراً. ومن أجل بناء نظام ديمقراطي أيكولوجي على أساس حرية المرأة، خضنا ونخوض نضالاً كبيراً كل يوم، وفي النضال ضد الهجمات الوحشية لداعش دافعنا عن المكتسبات والقيم التي تحققت بتضحيات كبيرة".

وأضاف: "إن إعلان الحرب والهجمات الحالية التي تشنها الدولة التركية ضد الإدارة الذاتية وبنيتها التحتية، هو قبل كل شيء هجوم على مكتسبات ثورة المرأة. وهدفها القضاء على آمال نساء المنطقة في حريتهن وبناء نظام اجتماعي ديمقراطي في جميع أنحاء سوريا".

مؤتمر ستار دعا في ختام بيانه "الرأي العام الديمقراطي والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان وخاصة المدافعين عن حقوق المرأة في العالم إلى دعم ثورة المرأة والإدارة الذاتية، وخلق رأي عام لوقف الاعتداءات الوحشية، ومحاسبة تركيا على جرائم الحرب التي ترتكبها. ومساندة مطالبه بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا من أجل منع موجات الهجمات".

كما أصدر مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، بياناً كتابياً، جاء فيه "بدأت الدولة التركية بهجماتها وانتهاكاتها المتكررة على شمال وشرق سوريا استكمالاً لنهجها الاحتلالي والتوسعي في المنطقة، ولتهجير أهلها ونهب خيراتها، حيث زادت من حدة هجماتها الوحشية على كافة المناطق في الشمال السوري حتى اللحظة الراهنة".

وأضاف البيان "نرى اليوم العدوان التركي يستهدف بالدرجة الأولى المدنيين والبنى التحتية والخدمية في المنطقة، والبعيدة عن القوانين الدولية والإنسانية، وكل هذا أمام صمت دولي تجاه شعب المنطقة".

وتطرق البيان إلى جرائم الدولة التركية في تركيا حتى، "بالتزامن مع الهجمات على الشمال السوري داهمت الدولة التركية منازل في اسطنبول صباح هذا اليوم، واعتقلت سونغول يوجيل عضوة منسقية الشرق الأوسط للمؤتمر النسائي العالمي WWC، وسينا شات إحدى المندوبات التركيات في المؤتمر النسائي العالمي، ونوران جوفين عضوة منظمة النساء العاملات، فجميع هذه الاعتداءات إنما تهدف إلى كسر إرادة المرأة والشعب المقاوم في وجه الدولة التركية".

وأدان مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD الهجمات والاعتقالات، وناشد المجتمع الدولي والمنظمات التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان بالتدخّل الفوري والقيام بواجبها، وأكد المجلس على تصعيد النضال حتى يعمّ الأمن والسلام جميع المناطق.

(أ م)