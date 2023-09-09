​​​​​​​تنظيمات نسائية تبدي دعمها لاحتجاجات السويداء

تشهد السويداء منذ (20 آب المنصرم)، احتجاجات واسعة بمشاركة نسائية لافتة، تطالب بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً.

وأبدى أهالي شمال وشرق سوريا والحركات النسائية في المنطقة، تضامنهم مع مطالب المحتجين والمحتجات في السويداء.

وعلى هامش وقفة تضامنية للنساء في الرقة مع احتجاجات السويداء، أوضحت الناطقة باسم مجلس تجمع نساء زنوبيا، خود العيسى أنهن يتضامن مع أهالي السويداء، وبالأخص مع النساء اللواتي خرجن للمطالبة بحريتهن، وبالعدل والمساواة، وبحياة كريمة تسودها الأمن والاستقرار.

وصلن إلى الحد الذي لم يعد يستطعن تحمل الظلم والعبودية

أشادت خود العيسى، بالمشاركة الكبيرة للنساء في احتجاجات السويداء هذه المرة، وتصدرهن الصفوف الأمامية لها، وقالت: "المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع، هي نصف المجتمع وتمثل النصف الآخر".

وأضافت أن انضمامهن بهذا الزخم إلى الاحتجاجات، يثبت مدى الإرادة القوية التي تتمتع بها المرأة، بقولها: "تبرز إرادة المرأة في هذه المواقف، ومشاركتها تعطي قوة للاحتجاجات، فقد خرجت للمطالبة بحرية شعبها ومجتمعها".

وأكدت خود العيسى أن النساء هناك وصلن إلى الحد الذي لم يعد يستطعن تحمل الظلم والعبودية المفروضة عليهن، ويمضين الآن في طريق تحرير أنفسهن من هذه الذهنية.

ينادون بالحرية

وتطرقت إلى مطالب المحتجين والمحتجات في السويداء، قائلةً: "ينادون بالحرية، وبدستور سوري جديد، وحل الأزمة السورية"، التي طالت وتجاوزت عامها الـ12.

دعت خود العيسى شعوب سوريا كافة إلى التكاتف معاً، "ليصبح صوتاً واحداً، من أجل حل الأزمة السورية"، وقالت: "الحل لن يأتي من الدول الخارجية، على العكس زاد تدّخلها في الأزمة سوءاً، ثلاث عشر عاماً مر على الشعب السوري من قتل وتهجير ومعاناة، والعيش في المخيمات".

اختتمت الناطقة باسم مجلس تجمع نساء زنوبيا، خود العيسى حديثها بالقول: "نحن تجمع نساء زنوبيا، معكن يداً بيد، نتضامن ونتكاتف معكن في هذه الاحتجاجات، نأمل أن تستمر هذه الاحتجاجات حتى ننال المطالب التي خرج من أجلها أهالي السويداء".

احتجاجات وطنية ديمقراطية

رئيسة هيئة المرأة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عدالت عمر، أبدت من جهتها دعمها لاحتجاجات أهالي السويداء، وقالت: "نساند هذا الحراك الشعبي الذي هو بطليعة المرأة".

وأكدت أن هذه الاحتجاجات لا تقتصر على قومية أو على أشخاص؛ بل هي احتجاجات وطنية تقدمية ديمقراطية على مستوى سوريا، "لهذا نحن ندعمها، ونأمل أن تصل مطالبها وأهدافها في الحرية والعدالة والمساواة".

(ي م)

ANHA