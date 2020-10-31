​​​​​​​تنظيمات نسائية تعلن حملة جمع تواقيع للتضامن ضد الاحتلال والإبادة

وتأتي حملة جمع تواقيع في إطار حملة "لا للاحتلال والإبادة، سنحمي المرأة والحياة"، التي أطلقها مؤتمر ستار بالتعاون مع التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا.

وجاء الإعلان عن الحملة في بيان كتابي، جاء فيه:

"إننا تنظيم مؤتمر ستار، أطلقنا في 9 تشرين الأول لعام 2020 حملة تحت شعار "لا للاحتلال والإبادة، سنحمي المرأة والحياة"، مع العلم أن يوم إعلان الحملة يتزامن مع ذكرى مرورعام على الاحتلال التركي وفصائله لكل من سري كانيه (رأس العين)، وكري سبي (تل أبيض)، وتستمر إلى التاسع من كانون الثاني يوم ذكرى استشهاد المناضلات الثلاث: ساكينة جانسيز وفيدان دوغان وليلى شيلمز في العاصمة الفرنسية باريس من قبل استخبارات الدولة الفاشية التركية، وذلك إيمانا منا بأن الإبادة التي تواجهها المرأة من قبل الذهنية الذكورية السلطوية هي واحدة على مستوى العالم .

لقد انطلقت حملتنا بالتنسيق مع كافة التنظيمات النسوية على مستوى الداخل (شمال وشرق سوريا)، لتشكيل تنظيم موحد يواجه كافة التحديات والصعوبات، ولرفع مستوى النضال والمقاومة والقيام بفعاليات مشتركة بهذا الصدد.

وإيماناً بنضال المرأة وتضحياتها على مستوى العالم من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية للمرأة، فلابد من ذكر ما قدمته ثورة روج آفا (شمال وشرق سوريا) من تضحيات وتحقيق مكتسبات للمرأة والتي عرفت بثورة المرأة، وقد انعكست هذه المكتسبات على صعيد العالم، وأُضافت إلى تاريخ المرأة قيمة جوهرية في نضالها، لذا فإن حملة التواقيع التي نطلقها، اليوم، 31 تشرين الأول ولغاية 25 تشرين الثاني، هي من أجل مناهضة العنف ضد المرأة والتي سيُعلن فيها أسماء المنظمات الداعمة لحملتنا، وهذه الحملة هي لكسب الدعم والمساندة من التنظيمات النسوية العالمية لحماية مكتسبات ثورة المرأة، والوقوف في وجه كافة أشكال الاحتلال والإبادة والامبريالية والفاشية التي تمارس كافة أشكال الاضطهاد وسط صمت دولي من قبل كافة المنظمات الحقوقية العالمية" .

رابط البيان الكامل

الموقعات:

مؤتمر ستار

مجلس المرأة السورية

مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا

مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل

مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطي

مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي

اتحاد المرأة الشابة

منظمة سار لمناهضة العنف ضد المرأة

هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا

جمعية السلام الإنسانية

مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة

منظمة حقوق الإنسان

منظمة آشنا للتنمية

جمعية مايا

منظمة دوز للمجتمع المدني

(س و)

ANHA