​​​​​​​تنظيمات نسائية في مقاطعة قامشلو تطالب بوقف فوري لجرائم قتل المرأة ومحاسبة مرتكبيها

أثارت جريمة قتل "سعاد أحمد الزعلان" البالغة من العمر (20عاماً) وهي حامل، ردود فعل مناهضة من قبل الحركات النسائية في إقليم الجزيرة، التي رفضت بشكل قاطع أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة وجرائم القتل بحقها، ودعت إلى محاسبة كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وبحسب بيان أصدره مؤتمر ستار في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو في الـ 12 من شهر نيسان الجاري، فإن "سعاد أحمد الزعلان" كانت حاملاً، وقُتلت نتيجة تعرضها للضرب المبرح من قبل زوجها.

كما أعرب اتحاد المرأة الشابة في الناحية عن رفضه الشديد لجرائم قتل المرأة، وقالت: "على الرغم من مرور سنوات على إصدار قوانين المرأة، لكن لا تزال النساء يدفعن ثمن العقلية الذكورية، حيث يتعرضن للتعنيف والقتل بسبب هذه الذهنية التي تطورت مع مرور الزمن وغزتها العادات والتقاليد والخلافات الاجتماعية التي تحصل بين الأزواج".

وأضاف اتحاد المرأة الشابة في بيان أصدره اليوم الخميس، "على الرغم من كل هذه القوانين والتضحيات التي قدمت لتحرير المرأة من العبودية، إلا أنه يُلاحَظ استمرار حالات العنف والقتل ضدها، في محاولة لكسر إرادتها وطمس هويتها لتعيش عبدة للذهنية السلطوية".

اتحاد المرأة الشابة طالب الجهات المعنية والعدالة الاجتماعية بمحاسبة مرتكب الجريمة وتحويله للقضاء "ليكون عبرة لكل من يحاول كسر إرادة المرأة والوقوف في وجه تحررها من قيود الظلم والقهر".

من جهته، استنكر مؤتمر ستار في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق "سعاد أحمد الزعلان" هذه المرأة التي تمثل الإنسانية جمعاء، مشدداً على ضرورة محاكمة مرتكبيها وإنزال أقصى العقوبات بحقهم.

(كروب/ي م)

ANHA