​​​​​​​تنظيمات نسائية في كوباني تندد بالعزلة

وقُرئ البيان في ساحة المرأة الحرة في كوباني من قبل المتحدثة باسم حركة الهلال الذهبي، نجلة بوزان، وبحضور العشرات من نساء المدينة وعضوات المؤسسات.

وذكر البيان بالمؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، وقال: "اُعتقل القائد عبد الله أوجلان في 15 شباط عام 1999 على يد القوى الدولية وحلفائها بمؤامرة دولية وسُلم للدولة التركية. وكانت المؤامرة تهدف إلى القضاء على قيم نضال ومقاومة القرن في شخص القائد آبو".

وأشار البيان إلى سعي القوى المتآمرة إلى القضاء على أمل الحرية التي خلقه القائد عبد الله أوجلان لدى النساء والشبيبة والشعوب عموماً من خلال المؤامرة.

ولفت البيان إلى استمرار العزلة المشددة على القائد أوجلان منذ 25 عاماً، وتابع بالقول: "سعى القائد آبو إلى حل القضية الكردية بالحوار والسياسة الديمقراطية، لكن الدولة التركية اعتبرت هذه المساعي بمثابة تنازلاتٍ لها، وتفرض الآن عزلةً مشددةً على القائد أوجلان".

وأكد البيان على أنه لا يمكن منع انتشار فلسفة القائد عبد الله أوجلان بأي شكل من الأشكال، إذ أصبح يُعرف في العالم أجمع كعالِم وفيلسوف، واختتم بالقول: "لقد منح القائد آبو المرأة دوراً رئيساً في مشروع المجتمع الديمقراطي، ونحن نتعهد في الاستمرار بنشر أفكاره وفلسفته".

(ر)

ANHA