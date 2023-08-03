​​​​​​​تنظيم ندوة حوارية ضمن حملة مجلس المرأة

حضرت الندوة التي تأتي ضمن حملة مجلس المرأة العام المعلنة عنها في 8 تموز الفائت، أعضاء وعضوات حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها ومجلس إدلب لحزب سوريا المستقبل، ومجلس المرأة السورية والمجالس المدنية وشيوخ ووجهاء العشائر، وذلك في قاعة مركز الثقافة والفن وسط المدينة.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت رئيسة مكتب التنظيم في حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها، آسيا الحسين، كلمة قالت فيها "تطبيق أسس الحياة الندية في شمال وشرق سوريا أحد أهم أعمدة مشروع الأمة الديمقراطية التي تعتبر الإدارة الذاتية التطبيق العملي له".

ولفتت إلى أن جميع مشاكل وقضايا المجتمع تنبع من قضية الحياة بين الرجل والمرأة، والتلاعب بهذه القضية من أجل ظهور حالة من التناقض بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى أن أحد أهم شروط الحياة الندية الحرة هو أن تلعب المرأة دورها الأساسي والطليعي في بناء المجتمع.

ثم قدّم نائب رئاسة حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها، محمد بركل شرحاً للقوانين والتشريعات التي تسنها الإدارة الذاتية من أجل المحافظة على حقوق المرأة ومن هذه التشريعات منع تزويج القصر وسن تشريعات تؤكد على شرط قبول المرأة للزواج دون الإكراه وعدم التدخل في قرارها.

ليفتح بعد ذلك، باب النقاش بين الديوان والحضور الذين أكدوا في مداخلاتهم على مكانة المرأة في كافة الأخلاقيات والأديان، وعلى تقييد المرأة من قبل الذهنية السلطوية الهادفة إلى إقصائها وهدم المجتمع من خلال إحداث فجوة كبيرة بغياب المرأة، بالإضافة إلى التركيز على دور مشروع الأمة الديمقراطية في إعادة بناء الأسرة والمجتمع بالطريقة الصحيحة التي تتم بيد المرأة وريادتها وبنهضتها والثورة التي قامت بها في مناطق شمال وشرق سوريا.

(م ش/ف)

ANHA