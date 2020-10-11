​​​​​​​تنظيم مراسم غيابيّة لشهيدين في مخيم برخدان

وشارك أهالي إقليم عفرين في المراسم الغيابية للشهيدين، محمد أمير رشيد الاسم الحركي سيد رضا، الذي استشهد في سجن آلبستان في محافظة مرعش وذلك في 3 تشرين الأول الجاري، والشهيد نضال هاشم الاسم الحركي خبات الذي استشهد في 22 حزيران من عام 1999 في شالادز.

وزيّن مسرح مخيم برخدان بمقاطعة الشهباء بأكاليل الورود وصور الشهداء وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشّهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل حسن بركو، حيث تحدّث فيها عن مقاومة الشهيدين في السجون التركية، وعن عائلتي الشّهيدين المعروفتين بأنهما من العوائل الوطنيّة الّتي تفدي الوطن بدمائها

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وألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار من قبل فريدة إيبو، قالت فيها: "بدايةً أقدّم التعازي لذوي الشهيدين سيد رضا وخبات، فلولا الشهداء لما ثبتت ثورتنا أمام العالم أجمع".

كما ألقيت كلمة من قبل العضوة التنفيذية لحزب الاتّحاد الديمقراطي هدية يوسف قالت فيها: "إنّ شهداءنا كالراية الشامخة بطريقنا، ولأجلهم يجب على الكرد أجمع تقديم التضحية والسير على خطاهم، كما يجب على الكرد حماية خطاهم الطاهرة".

وألقيت كلمة باسم الإدارة الذاتية من قبل العضوة هيفين رشيد، قالت فيها: "الأمر الأكثر أهمية والذي يتطلّب منّا تحقيقه هو الوحدة الوطنية للكرد، لأنّه بدون الوحدة لن يصل الكرد إلى حقّهم وإرادتهم".

ثمّ قُرئت وثيقتا الشّهيدين من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء فريدة حسن، وسلّمتا لذويهما.

ومن ثمّ اختتمت المراسم بترديد الشّعارات التي تحيّي الشّهادة والشّهداء.

(ل ش/إ)

ANHA