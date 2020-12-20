​​​​​​​تنظيم مراسم استذكار للرّاحل عبد الرحمن البطران في منبج

وشارك في مراسم الاستذكار التي أقيمت في صالة مركز الثقافة والفنّ جنوب المدينة، ذوو الفقيد عبد الرحمن البطران، وأصدقاؤه المقرّبون، وعدد من أعضاء المؤسّسات واللّجان المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى ضيوف من الرقة.

هذا وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت, تلاها عرض سنفزيون تضمّن لمحة عن حياة الرّاحل عبد الرحمن البطران، ومن ثمّ ألقيت عدّة كلمات استذكروا فيها ثقافته ووعيه وفكره, منها كلمة رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم القفطان، قال فيها: "كان الفقيد عبد الرحمن البطران دائماً يفكّر بتجديد الخطاب والحوار الوطنيّ الذي لا يتعارض مع الحالة القوميّة ويعزّزها بفكره".

تلتها كلمة باسم الإدارة المدنية الديمقراطية، ألقتها الرّئيسة المشتركة للمجلس التنفيذيّ نزيفة خلو، قالت فيها: "الأستاذ عبد الرحمن البطران كان مؤمناً وواثقاً بأنّ المجتمع سيتغيّر في أحد الأيام لمجتمع ديمقراطيّ، هذا كان أحد طموحاته ونظراته في الحياة".

ومن ثمّ ألقيت كلمة باسم عائلة الرّاحل عبد الرحمن البطران، ألقاها مازن البطران قائلاً: "يمتلك عبد الرحمن البطران أرضيّة ثقافية واسعة ووعياً كبيراً, كان إنساناً مجرّداً من التّعصب القوميّ والدينيّ والعرقيّ, وبعيداً كلّ البعد عن التطرّف السّياسيّ والأيديولوجيّ".

وتلت الكلمات مداخلات من قبل الحضور، تحدّثوا من خلالها عن حياته وإنجازاته، لتختتم بعدها مراسم الحفل بتقديم صورة الرّاحل عبد الرحمن البطران لذويه.

(كروب/إ)

ANHA