​​​​​​​تنظيم مخالفات ومصادرة دراجات نارية على خلفية خرق قرار حظر التجوال

ولتطبيق القرار الصادر عن الإدارة الذاتية بمخالفة من لا يلتزم بتطبيق قرار حظر التجوال والإجراءات الاحترازية المتخذة لحماية المنطقة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، تعمل قوى الأمن الداخلي عبر بوليس المرور بتوقيف ومصادرة كافة الدراجات النارية التي تتجول في المدن الرئيسية ضمن إقليم الجزيرة, في خطوة منها للحد من خرق قرار حظر التجوال.

وقال مراسلنا إن بوليس المرور "الترافيك" في مدينة قامشلو بدأ منذ صباح اليوم بتسيير دوريات في المدينة, ونصب حواجز على الطرقات الرئيسية والفرعية, وصادر عدداً من الدراجات النارية, إلى جانب مخالفة سائقيها جراء خرقهم لقرار حظر التجوال.

وكانت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا قد أعلنت حظراً للتجوال في مناطقها اعتباراً من 23 آذار/مارس الماضي, والذي لا يزال مستمراً ودخل يومه الـ24.

ونظراً لعدم التزام البعض بهذا القرار ومحاولة آخرين التحايل على قوى الأمن المسؤولة عن تطبيق القرار، أصدرت الإدارة الذاتية القرار رقم 35 في 6 نيسان الجاري والذي تم فيه تحديد عقوبات مالية وقانونية لكل من يخرق تعميم حالة الحظر في مناطق شمال وشرق سوريا، ودعت الإدارة الأهالي إلى الالتزام بالتعاميم والقرارات الصادرة لمنع ظهور فيروس كورونا في المنطقة.

ولتطبيق قرار حظر التجوال، سخّرت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا أكثر من 60 ألف من أعضائها لتطبيق القرارات، والحد من خرق حظر التجوال، بحسب الرئيس المشترك لهيئة الداخلية في الإدارة الذاتية علي حجو, والذي وصف نسبة الالتزام بحظر التجوال بالجيدة, ومقدراً إياها بـ80 %.

(أ م/ح)

ANHA