​​​​​​​تنظيم مهرجان المحبة الأول لسباق الخيول الأصيلة في ناحية جل آغا

استضافت اليوم، قرية كرهوك شرق ناحية جل آغا في مقاطعة قامشلو على مضمار خاص لسباقات الخيول، فعاليات مهرجان المحبة الأول للخيول الأصيلة بمشاركة 110 فرسان من دير الزور والرقة ومنبج وعموم شمال وشرق سوريا للمنافسة على لقب البطولة الأولى من نوعها في شمال وشرق سوريا.

وحضر فعاليات السباق أهالي مقاطعة قامشلو ووجهاء وشيوخ العشائر وأعضاء المؤسسات المدنية.

وافتتحت فعاليات المهرجان بإلقاء عضو لجنة الرياضة والشباب، كريمان الحمدون كلمة رحب فيها بالحضور وأشاد بأهمية هكذا فعاليات ودورها في الحفاظ على التراث الثقافي لشعوب المنطقة وحمايته.

ثم بدأت فعاليات المهرجان بسباق الخيول الذي كان موزع على 9 أشواط بمسافة 1000 متر و2200 متر.

وبعد انتهاء السباق تم تكريم الفائزين بالمراتب الثلاثة.

وفي ختام المهرجان، كرمت لجنة الاتحاد الرياضي العام في مقاطعة قامشلو، أعضاء اللجنة التحضيرية القائمين على تنظيم المهرجان بالإضافة إلى المشرفين.

(ب ش/ف)

ANHA