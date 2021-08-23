​​​​​​​تنفيذاً لوصيتها... أهالي عفرين يودعون ابنتهم الشهيدة سوسن بيرهات بالدف والمزمار

واستقبل أهالي إقليم عفرين في الشهباء اليوم موكب تشييع القيادية في وحدات حماية المرأة سوسن بيرهات والتي تم نقلها إلى الشهباء تنفيذاً لوصيتها بأنها إذا استشهدت يتم دفنها في مقاطعة الشهباء عبر مراسم احتفالية تقام على أنغام الدف والمزمار.

وتجمع الآلف من أهالي إقليم عفرين عصر اليوم أمام مشفى افرين الواقع في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، لاستلام جثمان الشهيدة، وخلالها عقد المشيعون حلقات الدبكة على أنغام الدف والمزمار تنفيذاً لوصية الشهيدة.

وجاب بعدها الموكب الذي ضم مئات السيارات قرى ونواحي مقاطعة الشهباء واتجهت بعدها نحو مزار شهداء العصر الواقع في ناحية احرص بمقاطعة الشهباء.

ومع وصول جثمان الشهيدة سوسن بيرهات للمزار رافع رفيقات الشهيدة نعشها على اكتافهن واتجهن نحو منصة التشييع.

وبدأت مراسم التشييع بالوقف دقيقة صمت اجلالاً لأروح الشهداء، تلاها إعلان مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين عن سجل كل من المقاتلة في قوات الكريلا روجدا جودي الاسم الحقيقي سهام شيخ قنبر، والتي استشهدت في الخامس من آب للعام الجاري في منطقة كفر، وسجل العضو في قوى الأمن الداخلي مصطفى أحمد والذي استشهدا في 14 من اذار عام 2018 خلال المرحلة الأولى من مقاومة العصر في ناحية شران بمقاطعة عفرين.

وبعدها قدم الإداري في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين فوزي مصطفى العزاء لذوي الشهداء روجدا وسوسن ومصطفى، وعموم أهالي عفرين.

وقال فوزي مصطفى "جيش الاحتلال التركي وبعد فشله في تنفيذ مخططاته في شنكال عبر داعش استهدف منذ عدة أيام مشفى شنكال، ومن جهة أخرى رفع الاحتلال وتيرة جرائمه وقصفه لمناطق شمال وشرق سوريا والشهباء وسط صمت دولي، إن هذه الجرائم التي يقوم بها الاحتلال التركي هدفها اضعاف مقاومة أهالي إقليم عفرين، فبعد كل جرائمه وانتهاكاته وعبثة بمزار ورفات شهدائنا في عفرين يمارس اليوم مع مرتزقته سياسة قذرة عبر محاولة استدراج أهالي عفرين الصامدين في الشهباء إلى عفرين المحتلة دون أي ضمانات، في محاولة لإفراع المنطقة وإبادة شعبنا، وحين فشل في مخططه هذا أقدم على استهداف قياداتنا وشخصياتنا المناضلة أمثال الشهيدة سوسن وباقي رفاقها الشهداء".

ودعا فوزي مصطفى في حديثه أهالي إقليم عفرين وعموم الشعب في شمال وشرق سوريا لرفع وتيرة النضال والمقاومة في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته.

ثم تحدثت إلهام محمد شقيقة الشهيدة سوسن بيرهات وذكرت لمحة عن حياة الشهيدة ومدى تعلقها بقضيتها منذ الصغر، وأكدت بأنهم فخورون بالشهيدة التي وازدادوا فخرا لما شاهدوه من كمية الحب والاحترام من قبل شعب شمال شرق سوريا وأهالي إقليم عفرين ومدينة حلب للشهيدة سوسن.

ثم قرأ عضوا لجنة تعليم المجتمع الديمقراطي شيرين سليمان ومحمد عبدي وثيقة الشهداء الثالثة وتم تسليمها لذوي الشهداء.

لتختتم المراسم بحمل رفيقات درب الشهيدة نعشها على أكتافهم ليوارى جثمانها الثرى بين أبناء مدينتها في مزار شهداء مقاومة العصر.

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ANHA