​​​​​​​تنديدًا بالهجمات التركية على آفاشين وزاب.. تظاهرة في الشهباء  

التظاهرة أقيمت تحت شعار "بالإصرار والإيمان سنحطم الاحتلال"، بمشاركة المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء.

وتجمّع الأهالي على طريق ناحية أحداث في مقاطعة الشهباء، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها "لن ننسى غاري"، "بروح غاري سنحطم الاحتلال"، "بالإصرار والإيمان سنحطم الاحتلال".

جابت التظاهرة الشارع الرئيس الواصل بين ناحية أحداث وقرية معراتيه وسط تريد الشعارات التي تُحيّي مقاومة الكريلا.

وفي ساحة قرية معراتيه، وقف المتظاهرون دقيقة صمت، ثم ألقت شيراز حمو كلمة باسم مؤتمر ستار باركت فيها الأول من أيار، يوم العمال العالمي، على جميع النساء المقاومات والمناضلات والعاملات في كافة أنحاء العالم.

شيراز أدانت هجمات الاحتلال التركي على زاب وآفاشين ومتينا في مناطق الدفاع المشروع وعلى مقاطعة الشهباء وقالت أيضًا: "تركيا لا تستطيع كسر صمود ومقاومة الكريلا ولا إرادتنا، فهم يدافعون عن أرضهم وعن شعوب المنطقة ومكوناتها".

ونوّهت شيراز حمو في ختام حديثها إلى أن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع ومناطق الشهباء ما هي إلا للنيل من إرادة الشعب، لتنتهي التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا.

(ل ش/س و)

ANHA