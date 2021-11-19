​​​​​​​تنديداً بمقتل العشرات من المدنيين.. تتجدد المظاهرات في السودان

وتحدث بيان الشرطة عن مقتل متظاهر واحد في مسيرات الأربعاء، في حين تشير تقارير الجهات الطبية وتجمع المهنيين إلى مقتل أكثر من 18 شخصاً، ليرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي انطلقت منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 42 قتيلاً وأكثر من 400 مصاب.

ويصف نشطاء المواجهات التي شهدها السودان، الأربعاء، بالأعنف والأكثر دموية منذ سيطرة الجيش على السلطة قبل أكثر من 3 أسابيع، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز العربية".

ووفقاً لقوى إعلان الحرية والتغيير وعدد من شهود العيان، إضافة إلى عشرات المقاطع المصورة، فقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي بكثافة لمواجهة الاحتجاجات المستمرة في الشارع السوداني.

من جانبها، أعلنت الشرطة السودانية، أمس الخميس، أن القوات الأمنية تعرضت لعنف غير مبرر خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

واندلعت الاحتجاجات في السودان منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان سيطرة القوات المسلحة على مقاليد الحكم، مطيحاً المكون المدني وعلى رأسه عبد الله حمدوك رئيس الحكومة.

والأسبوع الماضي عين البرهان مجلساً حاكماً جديداً، في خطوة أثارت المزيد من الغضب بين السودانيين، ووصفتها قوى غربية بأنها تعقد جهود عودة الانتقال للديمقراطية.

ويشهد الشارع السوداني حالياً حراكاً مستمراً للمطالبة بالعودة للحكم المدني، وإلغاء إجراءات الجيش وأهمها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، والإفراج عن المعتقلين.

وفي ظل جهود ووساطات محلية ودولية متعثرة لحل الأزمة الحالية في البلاد، أكد المحتجون رفضهم لأي تسوية مع الجيش، مشيرين إلى أن "الطريق الوحيد لحل الأزمة هو التأسيس لسلطة وطنية مدنية انتقالية كاملة".

(ل د)