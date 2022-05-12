​​​​​​​تنديداً بهجمات الاحتلال التركي.. أهالي ريف دير الزور الغربي يخرجون في مظاهرة

نظم تجمّع نساء زنوبيا في ريف دير الزور الغربي مظاهرة، شارك فيها العشرات من أهالي ريف دير الزور الغربي وممثلات وممثلين عن المجالس المدنية والعسكرية في دير الزور، وذلك تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وقضاء شنكال بباشور (جنوب كردستان).

وانطلق المتظاهرون من أمام لجنة التربية في بلدة الجزرة، حاملين يافطات كتب عليها "لا للاحتلال.. لندافع عن مكتسبات الثورة ونحميها"، "الدولة التركية ومرتزقتها هم سبب الدمار والخراب في سوريا والوطن العربي".

ولدى وصولهم إلى دوار البلدة وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقى تجمّع نساء زنوبيا، بياناً، أدان فيه بشدة، هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وقضاء شنكال.

عدّ البيان الذي قرئ من قبل عضوة مكتب تجمّع نساء زنوبيا، لينا عواد، هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة "انتهاكاً سافراً لحقوق الإنسان، وخرقاً للمواثيق والعهود الدولية، وسط صمت دولي رهيب".

وعاهد تجمّع نساء زنوبيا في بيانه، القائد أوجلان بتنظيم أنفسهم، نساء ورجالاً، شيباً وشباباً، من أجل دحر الاحتلال التركي ورفع رايات النصر، لافتاً إلى مقاومتهم مرتزقة داعش.

(ع ع/ي م)

ANHA