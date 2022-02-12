​​​​​​​تنديداً بالمؤامرة الدولية.. سلسلة فعاليات في شمال وشرق سوريا

في السياق تستمر خيمة الاعتصام التي نصبها مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي في حلب، في يومها الثاني على التوالي، تحت شعار "حان وقت حرية القائد آبو".

وتوجه اليوم المئات من الأهالي وأعضاء كومينات (الشهيدة دستينا، الشهيد سربست، الشهيد مراد)، إلى خيمة الاعتصام المنصوبة بجانب مركز حركة الشبيبة الثورية السورية في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، بالإضافة إلى وفود من ملتقى الأديان، مجلس الصلح، ديوان العدالة الاجتماعية، قوات حماية المجتمع وقوى الأمن الداخلي.

زينت الخيمة بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار، حزب الاتحاد الديمقراطي، حركة المجتمع الديمقراطي، وحركة الشبيبة الثورية، ويافطات كتب عليها "عهدنا أن نحطم نظام إمرالي وأن نعيش أحراراً مع القائد آبو"، "المؤامرة الدولية هي هجوم على الإنسانية"، "سنكسر العزلة ونحطم الفاشية ونبني الأمة الديمقراطية"، "بإدارة المرأة الحرة تفشل المؤامرة ونضمن حرية القائد والمجتمع".

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، علي مصطفى، كلمة قال فيها بأن "الثورة لا تلد إلا ثوار، والحرية لا تلد إلا الأحرار، القائد علمنا أن نكون أحراراً لندافع عن حقوقنا ووطننا، القائد أوجلان كان يعشق الحرية والشعب، ومن أجل ذلك ضحى بكل حياته، وعلينا أن نكون لائقين بهذه التضحية التي قدمت لنا كشعب".

وشدد مصطفى على ضرورة تكثيف الفعاليات والخروج إلى الساحات للمطالبة بحرية الجسدية للقائد أوجلان، وقال "نحن الشعب يجب أن نتحرر من كل ذهنيات السلطة لنستطيع أن نحرر قائدنا".

ومن جهتها قالت عضو مؤتمر ستار نيركز بكر: "كفى لهذه الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية بحق القائد أوجلان في سجن إمرالي، يجب محاسبة الدولة التركية من قبل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي"، وأضافت "بنضال الشبيبة والشعوب ستفشل هذه المؤامرة وترفع العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان".

أما عضوة في كومين الشهيدة دستينا، شيرين محمد، فاستنكرت المؤامرة الدولية التي طالت القائد أوجلان في عام 1999، ووصفتها بالضربة الكبيرة للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

مضيفةً "هذه المؤامرة بحق القائد نتيجة فلسفته وفكره الذي قدمه لشعوب الشرق الأوسط، لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة في المنطقة حيث تآمرت الدول الرأسمالية عليه وقاموا باعتقاله، لأنهم لا يريدون الحل في المنطقة".

بعدها قالت عضوة كومين الشهيدة كولي سلمو، أميرة طوبال: "إن المؤامرة على قائدنا أوجلان التي كانت بمثابة مؤامرة على الشعب بأكمله من أجل الوقوف أمام إرادة الشعوب المضطهدة، وعملية اعتقال التي كانت تريد إنهاء مقاومة الشعب الكردي في شخص القائد آبو".

تلاها عرض سينفزيون للمشاركين في الخيمة حول المؤامرة الدولية على القائد أوجلان، والظروف التي مر بها القائد عبد الله أوجلان منذ بداية المؤامرة، لتنتهي الفعالية بترديد الشعارات التي تحيي القائد أوجلان "لا حياة بدون القائد".

ندوة حواية للتعريف بالقائد عبد الله أوجلان والمؤامرة الدولية في الرقة

نظم حزب الاتحاد الديمقراطي، بالتنسيق مع لجنة مبادرة حرية القائد في الرقة، ندوة حوارية تحت شعار "حرية القائد هي حرية الشعوب وبها يتحقق السلام" مع اقتراب حلول اليوم الأسود المصادف لـ 15 شباط، وذلك في منتزه مشوار على ضفة نهر الفرات اليسرى.

حضرها المئات من أهالي الرقة وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية ومسؤولين في الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر في الرقة وريفها والشبيبة.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلته محاضرة، ألقاها الرئيس المشترك للجنة مبادرة حرية القائد في الرقة، فيصل البيرم، الذي تطرق في محاضرته إلى تاريخ ميلاد القائد وطفولته التي عاشها في قريته.

كما تحدث عن حياته التي انطلقت من قريته البسيطة وعن والدته التي أعطته القوة والشجاعة في الدفاع عن نفسه.

بعد انتهاء المحاضرة، عُرض فيلم سنفزيوني، تناول مسيرة القائد حتى اختطافه في العاصمة الكينية نيروبي في 15 شباط 1999.

من ثم تحدث عضو حزب الاتحاد الديمقراطي أحمد خوجة، عن تاريخ تأسيس حزب العمال الكردستاني من قبل القائد عبد الله أوجلان ورفاقه الذين كانوا مساندين له في ثورة كردستان.

كما قال: "بعد وصول الرفاق إلى جبال كردستان وتأسيس الحزب، وانضمام الآلاف من أبناء المناطق الكردية والعربية وجميع المكونات، كانت الرصاصة الأولى في وجه الاحتلال التركي وجميع الدول المستبدة".

وأضاف خوجة "إن دول الحداثة والرأسمالية هي التي قسمت كردستان إلى أربعة أقسام؛ لأن لها سياسة في هذه المنطقة، تهدف إلى إبقاء القضية الكردية عالقة دون الحل".

وتطرق في نهاية كلمته، إلى المؤامرة التي حاكتها دول وقوى عربية وأجنبية ضد القائد، والتي كانت هي اليوم الأسود لأبناء كردستان ومجتمع الشرق الأوسط أجمع.

ثم فُتح باب النقاش وطُرحت الأسئلة من قبل الحضور وأجاب عنها أعضاء الديوان.

محاضرة في منبج عن المؤامرة الدولية في ذكراها الـ23

نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج محاضرة بحلول الذكرى الـ٢٣ للمؤامرة الدولية التي أفضت لاعتقال القائد عبدالله أوجلان.

وحضر المحاضرة ذوي الشهداء وأعضاء وعضوات مجلس عوائل الشهداء في منبج، وذلك في صالة المجلس التنفيذي وسط المدينة.

المحاضرة بدأت بالوقوف دقيقه صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ومن ثم تحدثت مستشارة المجلس التنفيذي للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج مزكين أحمد عن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة وعن تفاصيل المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبدالله أوجلان.

وقالت مزكين أحمد بأن المؤامرة ما تزال مستمرة، وهدفها الآن تحطيم مشروع الأمة الديمقراطية المبني على فكر القائد.

وأضافت بأن "الهجوم الذي حصل في الحسكة نعلم بأن من تقف وراء هذا الهجوم هي الدولة التركية، ولكن بإرادة شعبنا وتكاتفهم مع بعضهم وبفضل تضحيات شهدائنا استطعنا أن نتصدى لهذه المؤامرة".

وأكدت بأن قسد أثبتت مرة أخرى بأنها تستطيع أن تحمي شعبها من الناحية العسكرية ومن الناحية إدارة الشعب، مؤكدة الاستمرار على نهج الشهداء لحماية الوطن من أي عدو كان.

وفي ختام المحاضرة، عرض مقطع سنفزيوني مرئي حول تفاصيل المؤامرة الدولية من أول يوم بدأت فيه، عند خروج القائد عبدالله أوجلان من سوريا في الـ9 من تشرين الأول عام 1998، وحتى اختطافه في العاصمة الكينية نيروبي في الـ15 من شباط/فبراير عام 1999، ويصادف بعد أيام الذكرى السنوية الـ23 لأسر القائد.

فعالية لاتحاد المرأة الشابة في الشهباء

في السياق نفسه نظم اتحاد المرأة الشابة في مقاطعة الشهباء، محاضرة في صالة آخين ولات للثقافة والفن الواقعة في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وقرأت عضوة اتحاد المرأة الشابة في مقاطعة الشهباء، هنا نبهان، تقييمات القائد أوجلان بخصوص المرأة الشابة.

فيما تطرقت عضوة اتحاد المرأة الشابة في مقاطعة الشهباء، روناهي علي، إلى أسباب وظروف اعتقال القائد أوجلان في عام 1999، لتنتهي الفعالية بعرض سنفزيون تناول المؤامرة الدولية التي طالت القائد عبد الله أوجلان.

(س ر)

ANHA