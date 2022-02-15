​​​​​​​تنديداً بالمؤامرة الدولية.. انطلاق المسيرة الراجلة لأهالي بلدة كرباوي صوب قامشلو

تنديداً بالذكرى السنوية الـ ٢٣ للمؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله اوجلان، وللمطالبة بالحرية الجسدية للقائد، انطلقت قبل قليل المسيرة الراجلة لأهالي بلدة كرباوي صوب مدينة قامشلو بإقليم الجزيرة، تحت شعار" بنضال ومقاومة الشعوب الثورية سندحر مؤامرة ١٥ شباط".

وشارك في المسيرة الراجلة العشرات من مكونات البلدة والقرى التابعة لها(الكرد والعرب) بشيبها وشبابها، وسط تعالي الأصوات التي تردد شعارات" تحيى مقاومة القائد آبو"، "تسقط مؤامرة ١٥ شباط"، " لا حياة بدون القائد اوجلان"، بالإضافة إلى رفع أعلام نقشت عليها صوراً للقائد.

ومن المقرر أن يقطع الأهالي مسافة تقدر بنحو ١٥ كم باتجاه مدينة قامشلو سيراً على الأقدام، للانضمام إلى المسيرة التي ستنطلق اليوم في تمام الساعة ١١:٠٠ من دوار أوصمان صبري وسط المدينة، باتجاه مبنى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة الامم المتحدة في حي السياحي بمدينة قامشلو.

(آ)

ANHA