​​​​​​​تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان.. مظاهرة في العاصمة النمساوية فيينا  

شارك العشرات من الكردستانيين وأصدقاؤهم في العاصمة النمساوية فيينا، في مظاهرة منددة بالمؤامرة الدولية على القائد أوجلان وطالبوا خلالها بحريته الجسدية.

جاب المتظاهرون شوارع فيينا، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد في سجن إمرالي ومقاومة الكريلا في جبال كردستان وحركة حرية كردستان، وتندد بالعزلة المشددة على القائد، "تحيا مقاومة الكريلا"، "تحيا مقاومة حزب العمال الكردستاني"، "المرأة، الحياة، الحرية".

وعند وصول المظاهرة إلى شارع ماريا هلفهر في فيينا، تحولت إلى تجمّع جماهيري، وقف فيها المتظاهرون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقيت بعدها كلمات، أكدت أن "مخططات ومؤامرات الفاشية التركية باءت بالفشل، بفضل فكر وفلسفة القائد، لذا نعاهد شعب ومكونات المنطقة بتصعيد النضال حتى تحرير القائد من سجون الفاشية التركية".

وانتهى التجمع الجماهيري بترديد العشارات التي تحيي مقاومة القائد في سجن إمرالي.

(ل م)

ANHA