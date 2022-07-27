​​​​​​​تنديداً بالجرائم التركية واستهدافه للقياديات الثلاث.. مئات النساء يحتججن أمام القاعدة الروسية في تل السمن

تجمّع المئات من النساء في الأحزاب السياسية والحركات النسائية (مجلس المرأة السورية، ومكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل، وتجمّع نساء زنوبيا، ومؤتمر ستار، واتحاد المرأة الشابة وغيرها من التنظيمات النسائية) عند دوار حزيمة في مدخل الرقة الشمالي، وتوجّهن للاحتجاج أمام القاعدة الروسية في قرية تل السمن 32 كم شمال الرقة، تنديداً بجرائم الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا.

ورفعت المحتجات أعلام قوات سوريا الديمقراطية، وحزب سوريا المستقبل، ومجلس المرأة السورية، وحزب الخضر الديمقراطي، ومؤتمر ستار، ووحدات حماية المرأة (YPJ).

وصدحت حناجرهن أمام القاعدة الروسية بالشعارات المناهضة للاحتلال التركي، وأخرى تحيي قوات سوريا الديمقراطية ووحدة الشعب السوري من قبيل (يسقط الاحتلال التركي، تسقط المؤامرة الدولية، تحيا مقاومة قوات سوريا الديمقراطية، واحد واحد واحد الشعب السوري واحد).

وبعد الوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، قرأت الناطقة باسم نساء تجمّع زنوبيا في مدينة الرقة، خود العيسى، الرسالة التي جئن لتسليمها للقاعدة الروسية. جاء فيها: "تنديداً بالجرائم التركية المستمرة على شمال وشرق سوريا وقصف المدنيين الأبرياء بكافة أنواع الأسلحة، وإدانة لاستهداف القياديات الثلاث (جيان تولهلدان، وروج خابور، وبارين بوتان) في الـ 22 من الشهر الجاري بواسطة طائرة مسيّرة تركية".

وأكدن في الرسالة "أن هذه الاستهدافات للمدنيين والمناضلين هي انتقام لخسائرها (تركيا) في الجبهات والمعارك والساحات الدبلوماسية وعدم قدرتها على شن العدوان الذي هددت به شمال وشرق سوريا".

وبيّنّ "أن هذه الانتهاكات تقوّض الجبهة الداخلية لمقاتلة مرتزقة داعش وخلاياه، الذين لا يزالون يتلقون الدعم من تركيا، لتقويض وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والاستهداف الأخير للمناضلات اللواتي قاتلن مرتزقة داعش خير دليل على ذلك".

وطالبن الضامن الروسي "بالوقوف على مسؤولياته وتعهداته التي قطعها في اجتماع سوتشي، في 22 تشرين الأول من العام 2019، والذي على أساسه انتشرت قواعده في المنطقة لمراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين".

وناشدن المجتمع الدولي والتحالف "فرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا لمنع الجرائم التركية التي تزهق أرواح المواطنين بشكل يومي".

دخل بعدها وفد النساء المحتجات لتسليم الرسالة إلى القوات الروسية الموجودة في القاعدة الروسية، وعند خروجه من الاجتماع معها، أوضح أنه طالب القوات الروسية بالوقوف على الجرائم التركية اتجاه مناطقه، وأنها وعدت بإيصال رسالته إلى القيادة الروسية في قاعدة حميميم، وأنها ستقف على الانتهاكات التركية والعمل على منعها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاحتجاج هو الثالث، خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الجاري، بعد احتجاج أهالي عين عيسى أمام القاعدة الروسية الموجودة في الناحية، واحتجاج أهالي كوباني يوم أمس الثلاثاء، أمام القاعدة الروسية أيضاً تنديداً باستمرار الانتهاكات التركية، وتغاضي الضامن الروسي عنها.

(ي م)

ANHA