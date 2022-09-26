​​​​​​​تنديداً بالعزلة المشددة على القائد أوجلان وبخيانة PDK.. مظاهرة حاشدة في الحسكة

تجمع اليوم، المئات من أهالي مدينة الحسكة بمشاركة أعضاء مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات الإدارة الذاتية، والأحزاب السياسية، للمشاركة في مظاهرة منددة باستمرار العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وبخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK للكرد.

انطلقت المظاهرة التي حمل فيها المشاركين يافطات كتب عليها "الفاشية التركية هي تهديد على الأمن العالمي فلنقف معاً ضد هذا الإرهاب، نقاوم ضد الخيانة دفاعاً عن كرامتنا"، من أمام حديقة القائد في حي الناصرة، وتوجهت صوب دوار الشهيد جودي في حي الكلاسة وسط المدينة.

وتحولت المظاهرة إلى وقفة جماهيرية في دوار الشهيد جودي، تخللتها عدة كلمات، استهلها عضو حزب الاتحاد الديمقراطي PYD عبد الله ملا صالح، بالإشارة إلى إدراك الشعوب الكردستانية أن النصر سيكون حليفهم في الحرب التي تشنها دولة الاحتلال التركي وحلفائها عليهم، وأن إرادة وعزيمة الشعوب المتماسكة ستتمكن من إفشال جميع السياسات الاستعمارية والمؤامرات التي تحاك ضدهم.

واستنكر العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وصمت القوى الدولية عن ما تقترفه تركيا بحق القائد أوجلان، وقال: "ما هو الذنب الذي اقترفه القائد، هو طالب بالحرية للشعوب والعيش المشترك ونبذ العبودية".

من جانبها سلطت الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة الحسكة، سوزان محمد، الضوء على خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني للكرد، ومشاركته في الحرب على قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع، وقالت: "الديمقراطي الكردستاني مستمر في خيانته، ولا يزال يشارك في فتح الطريق للجيش التركي لمهاجمة قوات الدفاع الشعبي، ما يقوم به هذا الحزب طعنة في الظهر وخيانة لتضحيات الكرد".

كما استنكرت ممارسات دولة الاحتلال التركي بحق القائد عبد الله أوجلان، وأكدت على استمرار نضال النساء في شمال وشرق سوريا وفق نهج وأفكار القائد عبد الله أوجلان حتى تحريره جسدياً وتحرير جميع نساء العالم.

وانتهت الفعالية المنددة بالشعارات التي تحيّ مقاومة ونضال القائد عبد الله أوجلان، ومقاومة قوات الدفاع الشعبي وقوات سوريا الديمقراطية في وجه دولة الاحتلال التركي، وتندد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

(ن م/أم)

ANHA