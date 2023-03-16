​​​​​​​تنديداً باختطاف جثمان معتقل.. مظاهرة في بوكان بروجهلات

أفادت وكالة روج نيوز، بأن الآلاف من أهالي مدينة بوكان خرجوا إلى الشوارع بعد فقدان المعتقل شيرزاد أحمدي، لحياته تحت التعذيب على يد الحرس الثوري الإيراني، ورددوا شعارات مناهضة للدولة الإيرانية وسط إغلاقهم للشوارع.

هذا وأثناء تجمّع الأهالي لإقامة مراسم دفن المعتقل، حاصرت قوات الأمن الإيرانية مدينة بوكان، واختطفت الجثمان، وقامت بدفنه بعيداً عن أعين الأهالي.

وشهدت المدينة انتشاراً أمنياً مكثفاً، وانقطعت شبكة الإنترنت وأقيمت نقاط تفتيش على مداخل ومخارج المدينة، كما شهدت أنحاءها انتشاراً للمتظاهرين.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات المنددة بممارسات الدولة الإيرانية وخاصة بعد حالات التسميم بالغازات السامة بين الطالبات.

فيما كشف تقرير لمركز الإحصاء الإيراني، عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين أعدمتهم الدولة الإيرانية في إيران وروجهلات كردستان، بنسبة 24 في المئة منذ بداية فصل الشتاء هذا العام، مقارنة بالسنوات الخمسة عشر الماضية.

وحسب التقرير فإنه بين عامي 2008 و2022، تم إعدام شخص كل 17 ساعة، لكن منذ بداية عام 2023، فإن الإحصائية ارتفعت لتصل إلى إعدام شخص واحد كل 14 ساعة.