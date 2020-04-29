​​​​​​​تنديد دولي بتفجير عفرين دون الإشارة إلى جرائم الاحتلال في المقاطعة المحلتة

حصل يوم أمس تفجير كبير في مدينة عفرين المحتلة، راح ضحيته أكثر من 46 شخصاً، وأصيب أكثر من 50 آخرين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقد نددت الخارجية الأمريكية بالتفجير خلال بيان وقالت" تدين الولايات المتحدة العمل الإرهابي الذي نُفذ في عفرين في سوريا، والذي راح ضحيته عشرات الأشخاص الذين يتسوقون في السوق المركزي استعداداً لإفطار رمضان".

وأكدت الوزارة أن التقارير الأولية تشير إلى أن العديد من الضحايا كانوا من المدنيين، بينهم أطفال، وأضافت" إن الأعمال الشريرة الجبانة هذه غير مقبولة من أي طرف في هذا الصراع، وتجدد الولايات المتحدة دعوتها إلى دعم وتنفيذ وقف إطلاق نار على كامل الأراضي السورية، على النحو الذي دعا إليه الممثل الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون".

وفي الإطار ذاته، أصدر جيمس كليفرلي، الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بيانا وصف فيه التفجير بـ"المروع"، وقال كليفرلي عبر تويتر: "أنا فزع إزاء التقارير بمقتل عشرات المدنيين في تفجير استهدف سوقا في عفرين السورية".

وأضاف إن السوريين عانوا بما فيه الكفاية حتى الآن، مطالبا بالتزام كافة الأطراف المعنية بدعوة وقف إطلاق النار في عموم البلاد التي وجهها غير بيدرسون، الممثل الأممي الخاص إلى سوريا.

ومنذ أن احتلت تركيا ومرتزقتها مدينة عفرين في 16 آذار 2018، والمنطقة تشهد اشتباكات وتصعيدا مستمرا بين المرتزقة المدعومة من تركيا خلافاً على السرقات وتوزيع أراضي ومال أهالي عفرين على بعضهم، بالإضافة إلى تغيير ديمغرافية المنطقة وقتل أبنائها، الا أن بيان الخارجية الأمريكية والوزير البريطاني لم يتطرقا إلى الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها تركيا ومرتزقتها في هذه المنطقة.

(م ش)