​​​​​​​تنبيه أممي خطير: الصومال على حافة المجاعة خلال الأشهر المقبلة!

وقال رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الصومالية مقديشو إن "المجاعة على الأبواب، اليوم أوجه تنبيهي الأخير، يظهر التقرير التحليلي حول الأغذية والتغذية في الصومال مؤشرات ملموسة إلى أن مجاعة ستحصل في منطقتين في إقليم باي بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر من هذه السنة".

وحذر بأن الكارثة ستطال منطقتي "بيدوة" و"بورهكبا" في جنوب البلاد.

وأعرب غريفيث الذي وصل، الخميس، إلى الصومال عن "صدمته الكبيرة حيال مدى الألم والمعاناة الذي يلحق بالكثير من الصوماليين".

وأوضح غريفيث أن لديه مؤشرات ملموسة على أن هناك مجاعة سوف تحدث بحلول الخريف في عدة مناطق جنوب ووسط الصومال.

وتشهد منطقة القرن الأفريقي أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاماً، ويقول خبراء إن المنطقة في طريقها إلى تسجيل شح في الأمطار للموسم الخامس على التوالي، وفقاً لرويترز.

وقال غريفيث إن "الأوضاع والاتجاهات" الحالية تشبه تلك التي حدثت عامي 2010 و2011، لكنها الآن "أسوأ" بسبب أربعة مواسم من شح الأمطار وعقود من الصراعات.

وفي عام 2011، عانت الصومال من مجاعة أودت بحياة أكثر من ربع مليون شخص، معظمهم من الأطفال.

وتواجه الصومال جفافاً غير مسبوق يطال 7,8 ملايين شخص يشكلون نصف السكان تقريباً، بينهم 213 ألفاً معرضون لخطر المجاعة، وفق أرقام الأمم المتحدة.

(د ع)