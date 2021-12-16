​​​​​​​تناقضات عميقة في صفوف المجلس الوطني الكردي تظهر للعلن مع تصريحات سعود الملا

أكد سعود الملا رئيس المجلس الوطني الكردي الممثل فيما يسمى بالائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، خلال ندوة، عقدها المجلس في مدينة قامشلو يوم الجمعة المصادف 10 كانون الأولى، أن العدو الرئيس للشعب الكردي هو دولة الاحتلال التركي، وإن عناصر ما يعرف بـ (الجيش الوطني) عبارة عن مرتزقة.

أوضح سعود الملا أن وجود المجلس الوطني الكرد السوري فيما يسمى بالائتلاف مجرد بوابة مصلحية للوصول إلى المجتمع الدولي، وأنهم شاركوا في تأسيس "جبهة الحرية والسلام "بقيادة الجربا لتكون بديلاً للائتلاف.

في 15 كانون الأول أصدرت ما تُعرف بالأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا بياناً إلى الرأي العام، رفضت فيه تصريحات رئيس المجلس الوطني الكردي واعتبرتها "تعبيراً عن رأيه الشخصي وأثارت لغطاً لدى بعض المتابعين".

وجدد المجلس الوطني الكردي وعبر بيانه تبعتيه لدولة الاحتلال التركي وقال: "يؤكد المجلس على سعيه الدائم لبناء وتعزيز علاقات الاحترام مع كل من ساند الشعب السوري بكل مكوناته في محنته ويقدر لهم ما قدموه من مساعدة للوصول إلى أهدافه وإيواء اللاجئين، بمن فيهم الدول الكبرى ودول الجوار وتركيا".

(م)

ANHA