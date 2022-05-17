​​​​​​​تنعقد مساء اليوم ندوة حوارية حول بناء المستوطنات في عفرين المحتلة

تنظم اليوم، أكاديمية السياسة والفكر الديمقراطي ومنظمة التنمية والتطوير، ندوة حوارية عبر تطبيق الزوم، تحت عنوان "أبعاد بناء المستوطنات في عفرين (السياسية، والديمغرافية، والقانونية)"، وذلك في تمام الساعة الـ 19.00.

يشارك فيها نخبة من المثقفين والسياسيين والكتّاب الأكاديميين في الشرق الأوسط والعالم، وتديرها كارولين بيزي.

وتتضمن الندوة الحوارية 4 محاور رئيسة، وهي:

* ما الأبعاد السياسية والاجتماعية لبناء المستوطنات في عفرين؟

* ما هدف تمويل جماعات الإخوان المسلمين بناء هذه المستوطنات؟

* ما المستوطنات من وجهة النظر القانونية والدولية والإنسانية، وكيفية تقديم الجناة للعدالة؟

* ما الدور العربي ومدى تضامنه مع أهالي عفرين في مواجهة مشاريع تركيا الاحتلالية في المنطقة؟

والمشاركون هم:

* حسين عبد الرحمن – الصحفي والباحث في الشؤون السياسية الخليجية – الكويت.

* غريب حسو – الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي – سوريا.

* د. محمود زايد - أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر – جامعة عين شمس – مصر.

* رامي زهدي – ناشط سياسي وباحث وخبير في الشأن الأفريقي – مصر.

* د. فرناز عطية أحمد ـ باحثة في الشؤون السياسية والإقليمية – مصر.

* فادي عاكوم – كاتب وصحفي – لبنان.

* كادار بيري – مدير مؤسسة كرد بلا حدود – فرنسا.

* د. كمال سيدو ـ جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة - ألمانيا.

* د. غياث نعيسة - كاتب وناشط سياسي – سوريا.

* د. نهاد القاضي – كاتب وناشط حقوقي ورئيس المعهد الكردي للدراسات والبحوث في هولندا.

* د. أيمن الرقب - أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس – فلسطين.

* د. دينا محسن - مدير مركز العرب للبحوث والدراسات – مصر.

(أ ب)